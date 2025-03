Bus nel Po a Torino: in corso le operazioni di recupero del mezzo | FOTO

MeteoWeb

Proseguono le operazioni di soccorso dei Vigili del Fuoco per il bus precipitato nel Po a Torino. Squadre della centrale e del distaccamento Lingotto stanno intervenendo con l’autogrù per il recupero del mezzo e consentire la completa ispezione dell’area da parte dei sommozzatori per escludere il coinvolgimento di passanti nell’incidente. Finora il bilancio è di una vittima, l’autista, e di 3 feriti: si tratta di persone che sono state investite dal mezzo e trasportate in ospedale per fratture ma non sono in pericolo di vita.

Sull’incidente verrà aperta un’inchiesta.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.