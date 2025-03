Cade sul sentiero per il Rifugio Belvedere, soccorso escursionista | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Intervento di soccorso ieri a Belvedere Marittimo (CS), in località Trifari, dove un escursionista del 1967 è rimasto ferito lungo il sentiero per il Rifugio Belvedere. L’uomo ha riportato un trauma al ginocchio sinistro a seguito di una caduta accidentale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Scalea, i volontari del Soccorso Alpino del Pollino e la Guardia di Finanza Speleo del Comando di Cosenza. L’infortunato è stato immobilizzato su barella e trasportato in una zona sicura, dove è stato affidato ai sanitari della Misericordia di Amantea. Successivamente, è stato trasferito alla clinica Tricarico. Presenti anche i Carabinieri per gli accertamenti del caso. Le operazioni di soccorso si sono concluse in tarda serata.

Cade su sentiero per il Rifugio Belvedere, soccorso escursionista ferito

