Caldo nelle Filippine, scuole chiuse a Manila

Caldo estremo nelle Filippine, con temperature che hanno superato +33°C in alcune zone del Paese: le autorità di diverse città della regione metropolitana di Manila sono state costrette a sospendere le lezioni e oggi decine di migliaia di studenti resteranno a casa. Le autorità di Paranaque City hanno avvertito: “Le lezioni saranno sospese lunedì 3 marzo 2025 a tutti i livelli (fino all’università) nelle scuole pubbliche e pubbliche“. Numerose altre aree dell’area metropolitana della Grande Manila, come Las Pinas e Malabon, hanno decretato la sospensione delle lezioni per gli studenti di tutti i livelli, optando per la modalità online.

