Il caleidoscopio degli eventi di Euroflora 2025: il programma della 13ª edizione

MeteoWeb

È un vero caleidoscopio il programma degli eventi che si svolgeranno senza sosta all’interno della 13ª edizione di Euroflora, in programma a Genova, nel Waterfront di Levante, dal 24 aprile al 4 maggio. Alle iniziative rivolte al grande pubblico sono dedicate quattro arene, inserite lungo il percorso di Euroflora: Leccio nell’area d’ingresso di piazzale Kennedy, Ulivo in Marina sotto la tensostruttura, Roverella nel piano terra del padiglione Blu e Tamerice, nel piano superiore, votata a ospitare a ciclo continuo le attività dei maestri fioristi e delle scuole di Bonsai. Nelle arene, a fare da fil rouge tra i vari appuntamenti, ci sarà la musica, soft, acustica e classica.

Agli incontri per il pubblico professionale sono riservate le quattro sale del piano ammezzato del padiglione Blu. Oltre alla sala stampa e alla sala Agapanthus, dedicata agli incontri con i buyers, gli incontri tecnici saranno ospitati in quattro sale: Elleboro, Erica, Ginestra e Mimosa. “Oltre a un progetto e a una comunicazione innovativa per Euroflora 2025 abbiamo scelto nuove linee di indirizzo – spiega Vincenzo Monaco, Direttore Generale di Euroflora per Porto Antico di Genova Spa – anche per gli eventi. Grazie alla maggiore disponibilità di spazi abbiamo potuto fare una programmazione molto ampia e rivolta ad ogni fascia di pubblico”.

Dopo la storica “doppietta” dell’Italia del tennis che ha trionfato lo scorso anno sia in Coppa Davis sia nella Billie Jean King Cup, i trofei sono pronti a fare tappa a Euroflora nel loro viaggio in giro per l’Italia dal 24 aprile al 3 maggio i trofei saranno esposti nel Palasport, davanti all’area del Comune di Genova, regalando lo scenario ideale per un selfie o una foto ricordo. Per la Coppa Davis si tratta di un ritorno a Genova dopo l’esposizione a Palazzo Tursi in occasione dei Coppa Davis Days. In programma la visita della capitana Tathiana Garbin.

Per la prima volta a Euroflora debutterà un ciclo di incontri con personaggi capaci di mettersi in sintonia con tutti gli amanti del verde e della natura. I primi due vedranno protagonisti due importanti divulgatori scientifici come Stefano Mancuso e Mario Tozzi. Il primo, neurobiologo vegetale docente di Arboricoltura generale e coltivazioni arboree all’Università di Firenze, incontrerà il pubblico giovedì 24 alle 13. Tozzi, primo ricercatore del CNR, ha programmato il suo intervento “Prove tecniche di estinzione” per lunedì 28 aprile alle ore 14. Il terzo incontro avrà invece un sapore prettamente musicale, martedì 29 aprile alle ore 15 il pubblico di Euroflora potrà ascoltare Peppe Vessicchio. Il celebre direttore d’orchestra è infatti un grande conoscitore dell’armonia tra musica e natura; suo il libro “La musica fa crescere i pomodori”, scritto a quattro mani con Angelo Carotenuto. Il giorno dopo, mercoledì 30 aprile, Asproflor promuove alle 10 l’incontro “Come e perché diventare Comune fiorito” e alle 14.30 l’incontro “Verde comune: potenzialità e sviluppo del floro-turismo”.

Il programma

Il programma dei convegni ha inizio giovedì 24 aprile alle ore 10, con la presentazione della ricerca di Coldiretti realizzata con il CNR, “Il contrasto al cambiamento climatico e la salvaguardia della salute arrivano dalle piante” che punterà a evidenziare tutti i benefici delle “vitamine verdi”. Durante l’evento verranno effettuate dimostrazioni di monitoraggio degli inquinanti indoor, sulla capacità delle piante di ridurli e migliorare la qualità dell’aria che respiriamo.

Lunedi 28 aprile Confagricoltura si confronterà nel convegno sul futuro del florovivaismo in Italia, in Europa e nel resto del mondo, con i vertici di Ismea, MIPAF, Credit Agricole, le Università di Torino, Catania e Genova e il mondo della ricerca rappresentato da CREA Off, CERSAA e Istituto Regionale per la Floricoltura. Martedì 29 sarà la volta del CONAF- Consiglio Ordine Nazionale Agronomi e Forestali con “Coltivare e curare un futuro verde: sostenibilità e parità di genere”

Paesaggio argomento centrale di svariati appuntamenti in programma. Si parte sabato 26 aprile con “Guardare il paesaggio, creare il giardino” a cura di Ugai – Unione Garden Club d’Italia, per proseguire con l’Università di Torino domenica 27 aprile con “Paesaggi e paesaggisti del futuro: incontri su formazione e innovazione nell’architettura del paesaggio”, martedì 29 aprile e di nuovo mercoledì 30 aprile con “Nature based solutions e nature based thinking in ambito urbano: riflessioni ed esperienze partendo dal progetto”. Il paesaggio rurale sarà al centro dell’incontro “I noccioleti paesaggio rurale di interesse storico” con il Comune di Mezzanego lunedì 28 aprile alle 11.

Le dimostrazioni dell’Istituto Italiano di Tecnologia faranno conoscere ai visitatori i progressi raggiunti dalla ricerca in robotica nel settore ortofloricolo giovedì 24 aprile, domenica 27 aprile, e lunedì 28 aprile nell’Arena Roverella. Dalla ricerca tecnologica più avanzata all’artigianato che si tramanda nei secoli: nello stand del Parco delle Cinque Terre mani sapienti riproporranno le antiche tecniche di costruzione dei muretti a secco che da sempre rendono unico il paesaggio da Monterosso a Riomaggiore. Sapori, profumi e tradizioni sono il leitmotiv di molti degli incontri in programma curati da realtà del territorio ligure. Dallo spettacolo teatrale in costume sulla storia delle origini di Zoagli, in calendario venerdì 25 aprile e sabato 26 alla presentazione del Comune di Borzonasca “L’entroterra delle meraviglie e i suoi tesori nascosti” di sabato 26 aprile e a “Profumi e sapori. La rosa antica e il mirto selvatico” a cura della Città Metropolitana. Domenica 27 “Dalle Ande agli Appenini. L’esposizione permanente sulle patate tradizionali del Parco Regionale dell’Aveto” a cura del Consorzio della Quarantina, a seguire lo show cooking sulla Torta Baciocca del Comune di Borzonasca. Pesto genovese al mortaio protagonista martedì 29 con la Città Metropolitana.

Moda in primo piano con “Fiori di stile”, le creazioni ispirate al tema floreale realizzate in un’ottica di riutilizzo creativo nei laboratori di sartoria dell’Istituto “Duchessa di Galliera” – Fondazione Fulgis. Abiti scenografici di grande effetto saranno esposti e sfileranno con una semplice coreografia in movimento martedì 29 aprile. Numerose le presentazioni di eventi e luoghi da scoprire. Il Comune di Diano Marina domenica 27 aprile alle 18 illustrerà il programma di Aromatica, profumi e sapori della riviera ligure. La manifestazione in programma dal 9 all’11 maggio 2025 è “evento amico” di Euroflora ed è stato presentato in più occasioni in tandem con le floralies genovesi. Lunedì 28 alle ore 10 appuntamento con “Un’oasi alpina in Liguria: il giardino botanico di Prato Rondanino” a cura della Città Metropolitana di Genova, alle 14 il Comune di Zoagli presenterà la 10ª edizione del Festival Sibelius: concerto di musica classica e sinfonica, si replica mercoledì 30 alle 14. Alle 17 di mercoledì 30 “Api, arte e biodiversità, un racconto per immagini dedicato al meraviglioso mondo degli impollinatori” a cura di Green Island Milano. Venerdì 2 maggio alle 17 “Imperia autentica: una pedalata tra cultura viva e colori mediterranei” con il Comune di Imperia.

Nell’arena Tamerice è davvero molto fitto il calendario delle dimostrazioni rivolte ai bonsaisti curate da Scuola d’arte Bonsai. Dopo un primo assaggio nel pomeriggio di venerdì 25 aprile, da sabato 26 a martedì 29 aprile, dalle 14.30 alle 19 i visitatori potranno vedere all’opera il maestro giapponese Naoki Maeoka, celebre in tutto il mondo per le sue eccellenti capacità pratiche soprattutto nella valorizzazione estetica e nella corretta cura di queste piante tanto belle quanto fragili. Dal 30 aprile al 4 maggio nella medesima fascia oraria, istruttori nazionali terranno dimostrazioni pratiche, interagendo con il pubblico dei visitatori. Intensa l’attività dei maestri fioristi sia nell’arena Tamerice sia negli altri spazi dimostrativi dedicati alle composizioni floreali. Grazie a Federfiori si vedranno al lavoro alcuni dei più bei nomi del mondo della composizione floreale come Federico Silvestri il 25 aprile alle 12.30 con “L’importanza dei fiori nel matrimonio” e Fabrizio Panone, finalista nell’Europa Cup del 2022 in Polonia. Direttamente dall’ultima edizione del Festival di Sanremo arriva il pool di floral designer capitanato da Jessica Tua. E poi ancora Marina Bulanova, giudice internazionale e fondatrice della prima scuola russa e oggi residente a Como insieme al genovese Francesco Bannini, dimostratore del Mercato dei fiori di Sanremo in Italia e nel mondo, già allestitore del G8 di Genova e la squadra dell’Associazione Floricoltori e Fioristi Italiani che a Euroflora, dedicherà la giornata del 1° maggio al fiore reciso italiano e alle 16 presenterà nell’Arena Roverella il marchio “Fiori Italiani”.

Non mancheranno poi gli appuntamenti promossi da Gardenia, Casa Facile e Topscape, media partner di Euroflora 2025 insieme al Secolo XIX. Nello spazio di Gardenia il nutrito calendario di eventi vede il 26 aprile alle 11.30 “Giardini in Liguria fra tradizione e innovazione” con Silvia e Antonio Ricci, proprietari di Villa La Pergola, insieme al Fai e alla direttrice della testata Emanuela Rosa-Clot; per il 27 aprile tre interventi di Simonetta Chiarugi, scrittrice ed esperta in tecniche di riuso creativo nel giardinaggio per Gardenia e per Casa Facile. E poi Radio Monte Carlo, radio ufficiale della manifestazione, che ogni giorno con le sue dirette da Euroflora interagirà con il pubblico e con gli esperti.

Nelle arene la musica, nei generi più diversi, sarà il fil rouge che accompagnerà i visitatori di Euroflora. “Naturalmente Acustico” è una serie di suggestivi “pocket concert” che interpreteranno la musica e lo strumento acustico come veicolo di rinascita e ritorno alla purezza delle origini, un momento di condivisione che darà una colonna sonora eterea e suggestiva all’edizione della rinascita di Euroflora, in un dialogo con l’arte e il coinvolgimento di tutti i sensi, a cura dell’Accademia Musicale Lizard di Genova. “Harmony in Bloom” è il percorso musicale che farà da sottofondo sonoro ai visitatori per tutta la durata dell’esposizione, in due appuntamenti giornalieri che spazieranno dal funk alla classica, dal jazz al tropical, dal pop allo swing, a cura di Riviera Music Entertainment. Nell’ultima giornata il Comune di Zoagli alle 14 ha programmato uno spettacolo di musica classica e sinfonica.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.