I cambiamenti climatici intensificano gli eventi di precipitazione di breve durata e le inondazioni: lo studio

I cambiamenti climatici possono portare a più precipitazioni e inondazioni più intense. Un nuovo studio mostra che per comprendere i dettagli di questa relazione, è importante distinguere tra diversi tipi di precipitazioni e inondazioni, vale a dire tra eventi a breve termine che si verificano su una scala temporale di ore ed eventi a lungo termine che durano diversi giorni. In ogni caso, i cambiamenti climatici hanno un impatto diverso. Un team di ricerca austriaco ha ora dimostrato per la prima volta che le precipitazioni a breve termine e gli eventi di inondazione su una scala di poche ore sono particolarmente influenzati dall’aumento della temperatura causato dai cambiamenti climatici. Per gli eventi su una scala temporale più lunga, la relazione è più complicata.

Questa scoperta è stata fatta utilizzando dati dettagliati raccolti in Austria per più di un secolo, ma può essere applicata anche ad altre regioni del mondo. Consente anche di trarre conclusioni su quali regioni sperimenteranno cambiamenti nella probabilità di inondazioni e in che modo saranno influenzate.

Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Nature.

Le precipitazioni in Austria

Il cambiamento climatico sta influenzando i cicli dell’acqua in tutto il mondo. Uno sguardo all’Austria è particolarmente rivelatore. “Siamo nella fortunatissima situazione di avere a disposizione dati eccellenti”, afferma il Prof. Günter Blöschl della TU Wien (Vienna), che ha guidato il progetto di ricerca.

Dal 1900, le precipitazioni in Austria sono state registrate da due istituzioni separate: dal servizio meteorologico, ora Geosphere Austria, e dall’Austrian Hydrography, gestita dal Ministero dell’Agricoltura. I dati austriaci sono quindi particolarmente affidabili e possono essere utilizzati per fare previsioni per altri Paesi.

Questi set di dati sono stati ora analizzati in collaborazione tra la TU Wien, il Ministero federale dell’agricoltura, delle foreste, dell’ambiente e della gestione delle acque (BML), GeoSphere Austria e l’Università di Graz.

Eventi di precipitazione significativamente più frequenti su scale temporali brevi

L’analisi ha mostrato che gli eventi di precipitazione a breve termine della durata di solo poche ore sono aumentati significativamente negli ultimi 30-40 anni, di circa il 15%. “Questo era già stato previsto dai modelli climatici, anche se con incertezze. Ora siamo stati in grado di confermarlo“, afferma Blöschl.

L’aumento è stato ugualmente forte su entrambi i lati delle Alpi. Si tratta di un risultato importante, poiché si tratta di due regioni diverse in termini climatologici. “Questo dimostra chiaramente che i sistemi meteorologici su larga scala non sono il fattore decisivo per questi eventi di precipitazione a breve termine, perché sarebbero diversi vicino al Mediterraneo rispetto a nord della dorsale alpina principale”, afferma Blöschl.

“Invece, l’aumento della temperatura causato dal cambiamento climatico porta a precipitazioni più intense a livello locale. Ciò è dovuto in parte al fatto che l’aria più calda può contenere più umidità, ma anche perché c’è più energia nel sistema e un riscaldamento più forte a livello del suolo porta a un movimento più forte verso l’alto delle masse d’aria. Quindi si raffreddano anche più velocemente, il che porta a più pioggia”.

Un quadro più complicato su una scala temporale più lunga

Questo è un fenomeno universale: altre regioni sono interessate da questo meccanismo più o meno allo stesso modo dell’Austria. Tuttavia, se si analizzano eventi di precipitazione a lungo termine che durano diversi giorni, emerge un quadro diverso. In tal caso, fenomeni meteorologici globali come El Niño, un processo climatico influenzato dalle temperature oceaniche, svolgono un ruolo molto più decisivo. Gli eventi di precipitazione su questa scala temporale non cambiano quindi ovunque allo stesso modo. Nel Mediterraneo, in alcune regioni di Italia, Spagna e Grecia, lunghi periodi di precipitazione potrebbero persino diventare più rari a causa del cambiamento climatico.

Questa differenza tra eventi di precipitazione a breve e medio termine significa anche che diverse regioni sono colpite in modo molto diverso dalle inondazioni. “I fiumi più piccoli con bacini idrografici più piccoli sono fortemente influenzati da intense precipitazioni a breve termine. Il rischio di inondazioni a breve termine è quindi molto più elevato nelle aree vicine a tali fiumi“, spiega Blöschl.

La situazione è diversa per i fiumi più grandi come il Danubio. Sono meno influenzati dalle precipitazioni locali su scala oraria; qui, gli eventi meteorologici su scala giornaliera svolgono un ruolo più importante, facendo sì che le inondazioni aumentino o cambino poco a seconda della situazione idroclimatica.

I dati raccolti in Austria mostrano quindi chiaramente che diversi tipi di precipitazioni e di eventi alluvionali sono sicuramente influenzati dal cambiamento climatico, ma non sempre allo stesso modo. Se si vuole valutare correttamente il rischio di alluvione, è necessario distinguere tra diverse scale temporali.

