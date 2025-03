Il cambiamento climatico minaccia l’export di uno dei frutti più amati

MeteoWeb

Il cambiamento climatico sta rapidamente riducendo la capacità dei produttori di banane di fornire uno dei nostri frutti preferiti. Una nuova ricerca dell’Università di Exeter, pubblicata sulla rivista Nature Food, ha scoperto che entro il 2080 non sarà più economicamente sostenibile per molte aree dell’America Latina e dei Caraibi continuare a coltivare banane destinate all’esportazione, a causa dell’aumento delle temperature causato dal cambiamento climatico.

Le banane sono una coltura chiave per l’esportazione, del valore di 11 miliardi di dollari all’anno, e sono essenziali per le economie di molti Paesi. Tuttavia, in poco più di mezzo secolo, il 60% delle regioni che attualmente producono banane avrà difficoltà a coltivare il frutto, a meno che non ci siano interventi urgenti per affrontare il cambiamento climatico.

Lo studio ha anche scoperto che fattori socioeconomici, come la disponibilità di manodopera e le infrastrutture, limitano significativamente l’adattamento al cambiamento climatico. La maggior parte della produzione di banane avviene in prossimità di aree densamente popolate e porti, limitando il potenziale di delocalizzazione in regioni più adatte.

Il Professor Dan Bebber dell’Università di Exeter, che ha guidato lo studio, ha affermato: “i nostri risultati sono un duro promemoria del fatto che il cambiamento climatico non è solo un problema ambientale, ma una minaccia diretta alla sicurezza alimentare e ai mezzi di sostentamento globali. Senza investimenti sostanziali nell’adattamento, tra cui l’irrigazione e le varietà di banane resistenti al calore, il futuro della produzione di banane da esportazione sembra incerto. Le banane sono uno dei frutti più importanti al mondo, non solo per i consumatori ma anche per milioni di lavoratori nei paesi produttori. È fondamentale agire ora per salvaguardare il settore dalle doppie minacce del cambiamento climatico e delle malattie emergenti“.

