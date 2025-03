Campi Flegrei: 1000 interventi richiesti, gli sfollati salgono a 340

MeteoWeb

Proseguono gli interventi di verifica statica degli edifici nell’area dei Campi Flegrei a seguito delle scosse di terremoto legati al bradisismo. I Vigili del Fuoco operano giorno e notte, con un dispositivo di esperti immutato. Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, rende noti i dati degli interventi effettuati dal personale dei Vigili del Fuoco che sono attualmente in numero di 670, mentre quelli in attesa, allo stato, sono 330, per un totale complessivo che, ad oggi, è di 1000. Dal 13 marzo scorso, complessivamente, nei Comuni di Napoli, Pozzuoli e Bacoli, le ordinanze di sgombero hanno riguardato 142 nuclei familiari, pari a 340 persone, di cui 55 ospitate in alberghi convenzionati con la Regione Campania e le restanti in autonoma sistemazione. Nella sede di via Acate, questa notte hanno pernottato 17 persone, 41 al Palatrincone di Monterusciello e 7 persone a Bacoli, Viale Olimpico.

