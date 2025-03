Campi Flegrei: 353 persone sgomberate nel Comune di Napoli

MeteoWeb

Fornendo un aggiornamento sulla situazione complessiva delle persone allontanate dalle proprie case a causa dei terremoti ai Campi Flegrei, il Comune di Napoli ha reso noto di avere sgomberato 353 persone, per un totale di 164 nuclei familiari. Ci sono 108 persone (38 nuclei familiari) ospitate in strutture alberghiere, poi 215 persone che hanno trovato autonoma sistemazione e presso l’hub di accoglienza di Via Acate (Bagnoli) ci sono 12 alloggiati (7 nuclei familiari). Infine, nella struttura di Marechiaro ”San Francesco d’Assisi ” sono ospitate 18 persone (6 nuclei familiari).

