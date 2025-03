Campi Flegrei, Ciciliano: “in campo azioni di protezione civile”. E sull’ipotesi evacuazione…

MeteoWeb

“In questo momento, noi abbiamo in piedi contemporaneamente tre stati di mobilitazione nazionale, non è mai accaduto in Italia. Abbiamo l’emergenza Campi Flegrei, abbiamo l’emergenza maltempo in Emilia Romagna, ed emergenza maltempo in Toscana“. Lo ha detto Fabio Ciciliano, capo Dipartimento azionale della Protezione Civile a margine dell’inaugurazione del nuovo centro di formazione della Protezione Civile della Regione Abruzzo. “Sui Campi Flegrei – ha aggiunto – ovviamente è ormai noto che quella è un’area che in questo momento sta vivendo la terza crisi bradisismica in pochi anni. Le azioni messe in campo sono di pianificazione di protezione civile che è proprio quella che dovrebbe essere fatta nei centri di formazione come quello che stiamo inaugurando adesso, per accrescere la consapevolezza del rischio. È un’area molto particolare quella dei Campi Flegrei, e una delle pedine fondamentali – ha continuato – è proprio aumentare la conoscenza del territorio, aumentare la consapevolezza dei cittadini per fare in modo che possano vivere nella migliore maniera possibile anche in quel territorio che in questo momento – ha aggiunto – è particolarmente critico per la continua recrudescenza dei sismi che si verificano”.

“Nessuna ipotesi evacuazione dell’area flegrea”

“L’evacuazione è prevista per la pianificazione vulcanica non quella sismica, quindi i rischi dal punto di vista vulcanico non ce ne sono, siamo perfettamente in ‘giallo’ come ben sapete quindi non è prevista nessuna azione in questo momento di evacuazione“, ha detto Ciciliano, rispondendo ai cronisti sulla possibilità di evacuazione dei residenti nell’area interessata dal fenomeno bradisismico.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.