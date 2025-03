Campi Flegrei, Ciciliano: “impossibile prevedere i terremoti, lavorare sulla prevenzione”

MeteoWeb

Nella zona dei Campi Flegrei, “i terremoti, e quindi il bradisismo, la cui causa di origine è il vulcano, sono fenomeni che non si riescono a prevedere. E quindi, come tali, non è possibile fare nessun tipo di verifica. Ci sono delle fasi di recrudescenza di questo fenomeno: l’ultima l’abbiamo vissuta all’inizio degli anni ‘80, quella precedente negli anni ‘70, sono terreni che da migliaia di anni fanno questo tipo di purtroppo attività e per altre migliaia di anni continueranno a farlo. La cosa più importante quindi è avere la consapevolezza da parte delle persone che vivono in quel territorio per fare in modo che tutto possa essere svolto nella migliore sicurezza possibile”. Così il capo della Protezione Civile Fabio Ciciliano nel suo intervento alla trasmissione XXI secolo.

“Il nostro Paese – prosegue Ciciliano – è purtroppo costellato di eventi sismici, è uno dei Paesi più sismici al mondo. Ed è però anche uno dei Paesi in cui è maggiore lo studio del fenomeno dei terremoti. È molto importante lavorare sull’azione di pianificazione, poiché non è possibile ovviamente prevedere i terremoti. Meglio una scuola chiusa in più che invece poi gestire l’emergenza di una scuola aperta”.

Alle popolazioni colpite da questi fenomeni, Ciciliano chiede di “non perdere mai la fiducia delle istituzioni, prima le istituzioni locali, i sindaci, sono fondamentali per portare per mano le comunità. Solo dopo sappiamo il risultato dell’evento emergenziale”.

