Campi Flegrei, Ciciliano: “si pensa a nuovi livelli di allerta”

Oggi e domani, venerdì 7 marzo, torna a riunirsi la Commissione Grandi Rischi sui Campi Flegrei. Sull’ipotesi di un passaggio all’allerta arancione, il capo della Protezione Civile Fabio Ciciliano a Pomeriggio 24 su Rainews24 spiega che si sta pensando a variare la scala di allerta con l’introduzione di nuovi livelli e dunque nuovi colori. Non solo allerta gialla, arancione, rossa, ma vie di mezzo con le relative conseguenze in termini di azioni per l’incolumità della popolazione coinvolta. Sarebbe possibile l’evacuazione dell’ospedale di Pozzuoli nel caso in cui scattasse un’allerta intermedia fra la gialla e l’arancione.

