Campi Flegrei: CO₂ oltre soglia, il prefetto di Napoli convoca il CCS

Il Prefetto di Napoli ha immediatamente convocato una riunione del Centro di Coordinamento Soccorsi nella serata di ieri presso la Sala operativa di protezione civile della Prefettura, in relazione alla alla chiusura temporanea, in via precauzionale, di una scuola di Pozzuoli in cui i Vigili del fuoco, incaricati della ricognizione, hanno rilevato un valore di anidride carbonica leggermente superiore alla soglia, nei locali della palestra.

Alla riunione hanno partecipato i sindaci di Bacoli e Pozzuoli, il direttore dell’Osservatorio Vesuviano (INGV), il vicario del Comando dei vigili del fuoco di Napoli, i rappresentanti del Comune di Napoli, della Protezione Civile della Regione Campania, delle Forze di polizia, della Asl Napoli 1 Centro e della Asl Napoli 2 Nord, il direttore del 118 Cot.

La situazione è attentamente monitorata da tutte le componenti tecniche presenti al tavolo. I sindaci hanno già emesso le ordinanze contingibili e urgenti per l’adozione di misure di prevenzione e assistenza alla popolazione per il rischio bradisismico, legate agli accumuli anomali di CO₂ in locali seminterrati e poco areati, indicando anche le misure di autoprotezione. Nel corso dell’incontro si è convenuto sulla necessità di completare tempestivamente e, con priorità, le verifiche sulle strutture scolastiche nella zona maggiormente interessata dal fenomeno. Alle verifiche parteciperanno, oltre ai Vigili del fuoco, anche tecnici dell’Osservatorio vesuviano.

