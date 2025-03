Campi Flegrei: concluso lo sciame sismico iniziato stamattina

MeteoWeb

Si è concluso lo sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei. Come riporta la pagina Facebook del Comune di Pozzuoli, l’Osservatorio Vesuviano ha comunicato la conclusione dello sciame “iniziato alle ore 6:25 e costituito in via preliminare da 7 terremoti“ con magnitudo superiore a 0, con magnitudo massima di 1.7. Inoltre, oggi sono stati riaperti i siti del Parco archeologico dei Campi Flegrei.

