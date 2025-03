Campi Flegrei, Manfredi: “nessuno sarà spostato, è l’area più monitorata d’Italia”

MeteoWeb

“Sono giustamente preoccupato. Da uno a dieci? Direi sei, ma la preoccupazione è uno strumento per farmi lavorare meglio“: è quanto ha dichiarato Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e presidente dell’Anci, in un’intervista a Repubblica, in merito allo sciame sismico che ha colpito la zona dei Campi Flegrei. “Con scosse di magnitudo maggiore esiste un piano di emergenza che prevede in condizioni estreme l’allontanamento delle persone. Al momento non ci sono queste condizioni. Sono decisioni che deve prendere il Comitato operativo in prefettura con la protezione civile nazionale“, ha proseguito il primo cittadino, precisando: “Io avverto fortemente la responsabilità di essere sindaco di questa città. Ma l’esperienza mi aiuta a prendere le decisioni migliori per la sicurezza dei cittadini“. Trasferire le persone “mi sembra un rischio remoto al momento in base ai dati registrati. Abbiamo la fortuna di avere una zona fortemente controllata, con la densità di strumenti più alta in Italia“.

