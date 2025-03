Campi Flegrei, a Napoli allestita un’area accoglienza per il bradisismo

MeteoWeb

È stato completato dalla Regione Campania l’allestimento dell’area di accoglienza di via Terracina n. 220 (di fronte all’ospedale San Paolo), a Napoli, per ospitare i cittadini nel caso di eventi legati al fenomeno del bradisismo. Si tratta di una tendostruttura da 180 metri quadri installata dalla Protezione Civile regionale e un presidio sanitario realizzato dall’Asl Napoli1 Centro. L’allestimento rientra nell’ambito delle attività connesse alla Mobilitazione del Servizio nazionale della Protezione Civile per il fenomeno del bradisismo ai Campi Flegrei, a supporto del Comune di Napoli.

La struttura modulare con copertura impermeabile, messa a disposizione dal Dipartimento nazionale e sufficiente ad ospitare 50 persone in caso di necessità, è stata realizzata dalla Protezione Civile regionale con l’ausilio di 30 unità di personale di Sma Campania.

La tendostruttura è completa di pavimentazione in legno rivestita, è riscaldata e utilizza un gruppo elettrogeno per la fornitura di energia elettrica. Al fine di garantire una adeguata illuminazione all’area, è stata installata anche una torre-faro.

La Protezione Civile regionale ha provveduto a consegnare al Comune di Napoli 50 lettini completi di reti, materassi, lenzuola, coperte, cuscini e federe. È presente il punto di prima accoglienza sanitaria dell’Asl Napoli1 Centro dotato di due ambulatori e una ambulanza in pronta partenza, tenuto conto anche della vicinanza con l’ospedale San Paolo. La Protezione Civile della Regione Campania – si legge in una nota – ha predisposto anche il servizio “baby care” con passeggini, cullette, porte-enfant, box neonato, una sediolina a dondolo, omogeneizzati e tutto l’occorrente per i più piccoli; nonché quello dedicato agli animali da affezione: sono infatti disponibili ciotole e cibo per cani e gatti.

Le strutture allestite sono state consegnate al Comune di Napoli che provvederà a gestire l’Area, come da vigenti pianificazioni di protezione civile. Le Aree di Accoglienza, diversamente dalle Aree di Attesa, sono i luoghi deputati all’ospitalità temporanea anche notturna.

