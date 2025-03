Campi Flegrei: notte in strada e timori per il futuro

MeteoWeb

Numerosi residenti della zona dei Campi Flegrei hanno trascorso la notte all’aperto in seguito alla forte scossa magnitudo 4.4 avvertita nella notte del 13 marzo. Alcuni hanno dormito in auto, altri hanno trovato rifugio nei centri di accoglienza predisposti dai Comuni dell’area metropolitana di Napoli, mentre altri ancora hanno preferito trasferirsi temporaneamente da parenti.

Durante la notte non si sono registrate scosse di rilievo, ad eccezione di un lieve evento sismico di magnitudo 1 alle 03:52. Nel frattempo, proseguono i controlli sulla stabilità degli edifici per valutare i danni causati dal terremoto. In diverse strade sono ancora visibili i segni della scossa, con calcinacci caduti e crepe.

La paura tra i residenti resta alta, alimentando preoccupazioni per il futuro. La deformazione del suolo continua a un ritmo sostenuto.

