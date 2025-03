Campi Flegrei: online la piattaforma per richieste di sopralluogo per gli edifici privati

MeteoWeb

È online da oggi la piattaforma attraverso cui i cittadini potranno chiedere un sopralluogo per gli edifici privati ad uso prevalentemente residenziale che si trovano nella zona interessata dal fenomeno bradisismico così come perimetrata dal DL 140/2023, finalizzati ad accertarne le condizioni di vulnerabilità sismica. Gli accertamenti saranno gratuiti, verranno condotti da squadre di tecnici specializzati che esamineranno l’intero edificio e consisteranno in un’ispezione visiva sia dall’esterno che all’interno delle singole unità immobiliari. L’operazione consentirà di effettuare una classificazione degli edifici in fasce di vulnerabilità. È quanto comunica, in una nota, il Comune di Napoli.

“La richiesta di sopralluogo può essere presentata dal proprietario, dall’usufruttuario o dal conduttore nel caso di edifici costituiti da un’unica unità immobiliare; dall’amministratore per i condomini o da un rappresentante designato dai proprietari per gli immobili non costituiti in condominio. L’istanza può essere presentata autonomamente tramite la piattaforma dedicata collegandosi all’indirizzo https://istanze.protezionecivile.gov.it e autenticandosi tramite Spid o Cie. In caso di difficoltà o se si è sprovvisti di strumenti di identità digitale si può chiedere il supporto degli uffici comunali recandosi presso la sede della Municipalità X in via Acate 65”, spiega la nota.

Secondo quanto riferisce il Comune, “la richiesta di sopralluogo va presentata entro il 31 agosto prossimo. I tecnici dovranno entrare in almeno il 40% dell’edificio su appuntamento. La comunicazione del risultato del sopralluogo andrà allegata all’eventuale domanda per ottenere il contributo stabilito dalla Legge di Bilancio 2025, che ha stanziato 20 milioni di euro (per 5 anni a partire dal 2025 per un totale di 100 milioni di euro) per gli interventi volti a ridurre la vulnerabilità sismica degli edifici privati situati nell’area dei CAMPI FLEGREI soggetta a bradisismo. Comunque, il contributo non potrà superare il 50% dei costi dei lavori nel singolo edificio. Il sopralluogo non è finalizzato alla verifica della conformità edilizia”.

Manfredi: “cogliere l’opportunità”

Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi: ”i cittadini che abitano nell’area soggetta al rischio sismico da bradisismo devono cogliere questa opportunità molto importante per verificare la sicurezza degli edifici privati in cui risiedono. Come Comune di Napoli, abbiamo effettuato in queste settimane i controlli necessari nelle scuole e negli edifici pubblici, come del resto è accaduto nei Comuni di Pozzuoli e Bacoli, adesso è il momento delle strutture private con la possibilità di accedere ai fondi nazionali messi a disposizione. Abbiamo atteso a svolgere il Consiglio comunale monotematico sul bradisismo proprio per dare la massima diffusione di tale avviso pubblico ai cittadini”.

Maggiori informazioni sul sito internet del Comune di Napoli all’indirizzo: https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/53582

