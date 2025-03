Campi Flegrei: ordinanza a Pozzuoli sulla prevenzione delle emissioni di CO2, riapre scuola a Napoli

MeteoWeb

Il Comune di Pozzuoli, in provincia di Napoli, ha emanato una ordinanza per la prevenzione delle emissioni di CO 2 , legate agli sciami sismici nell’area dei Campi Flegrei. È fatto obbligo di rispettare, in tutta l’area indicata, le misure di autoprotezione, indispensabili al mantenimento delle condizioni di sicurezza dei cittadini nel permanere nell’area. È vietato l’utilizzo dei locali interrati e seminterrati per attività abitative, lavorative, ricreative nell’area indicata, fino ad installazione di strumenti di rilevazione di CO 2 dotati di allarme acustico e visivo in caso di superamento delle soglie di sicurezza fornite nelle Indicazioni utili per individuare le misure idonee di prevenzione.

Ai proprietari degli immobili, ricadenti nell’area identificata, forniti di sistema di scarico e smaltimento delle acque reflue che utilizzano vasche imhoff, pozzi disperdenti e impianti di subirrigazione è chiesto di realizzare, ove non presenti, i relativi sfiati i quali sono indispensabili ad evitare che nel caso di emissioni anomale di CO 2 provenienti dal sottosuolo le stesse si convoglino all’interno degli immobili attraverso le condotte di scarico dei bagni e delle cucine.

Ai titolari di attività produttive, l’utilizzo degli ambienti di lavoro interrati e/o seminterrati è consentito condizionatamente all’installazione di idonei sistemi di rilievo di gas vulcanici, i quali si attivano automaticamente tramite allarmi sonori al superamento delle soglie previste dalle tabelle INAIL. Per i responsabili del servizio di prevenzione e protezione (o RSPP) l’obbligo di integrare il documento di valutazione dei rischi relativo alle strutture interessate che rientrano nella perimetrazione di cui all’allegato 1 e di indicare i consequenziali DPI ed ogni utile strumentazione idonea a rilevare la concentrazione di CO 2 nell’aria; ai responsabili del servizio di prevenzione e protezione (o RSPP) per gli edifici pubblici indicati nell’area dell’allegato 1, l’obbligo di integrare il documento di valutazione dei rischi relativo alle strutture interessate che rientrano nella perimetrazione di cui all’allegato 1, avvalendosi anche del supporto dei Vigili del Fuoco; per gli interventi edili che prevedono scavi e/o attività nell’area identificata in premessa è fatto obbligo applicare le stesse procedure previste dalla vigente normativa in materia di sicurezza per i lavori in ambienti confinati.

Manzoni: “da oggi a Pozzuoli apparecchi per la misurazione della CO 2 “

“La CO 2 non la stiamo scoprendo nell’ultimo periodo a Pozzuoli. Oggi stiamo controllando con attenzione e in queste ore mi arrivano i primi dispositivi per la misurazione, per quanto riguarda i luoghi di competenza del Comune“. Lo ha detto il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni. I primi dispositivi saranno in funzione “a partire da domani nelle scuole, partendo da quelle nelle zone più critiche, dove avremo un rilevamento praticamente costante h24. Gli apparecchi saranno collegati a una centralina e da remoto i dati saranno accessibili a chi si occupa dei controlli, dai responsabili delle scuole al sindaco. Terremo sotto controllo questo monitoraggio soprattutto per i bambini”.

Manzoni commenta anche i dati sull’innalzamento del livello del suolo nei Campi Flegrei, nelle ultime settimane cresciuto di tre centimetri: “il bradisismo non lo stiamo scoprendo oggi. Magari le attività dovevano essere messe in atto prima, ma ora siamo al lavoro. Stiamo facendo azioni di prevenzione e di mitigazione del rischio, che andavano fatte prima, durante e dopo l’evento bradisismico. Le stiamo facendo adesso e si continuerà a farle dopo, anche quando finiranno i bradisismi”.

Riapre l’Istituto Rossini a Napoli

Riapre l’Istituto professionale statale ‘Rossini’ di via Terracina, a Napoli, chiuso in seguito alla rilevazione di valori di anidride carbonica superiori ai limiti consentiti, come effetto del bradisismo. Lo ha deciso il sindaco di Napoli e della città Metropolitana, Gaetano Manfredi, che ha emesso in serata un’ordinanza di revoca del provvedimento con cui era stata sospesa l’attività didattica della scuola. “L’ordinanza di riapertura – fa sapere il Comune – è conseguente al ripristino della condizioni di sicurezza richieste a salvaguardia dell’incolumità così come stabilito dalle misurazioni di CO 2 effettuate dai Vigili del Fuoco negli ultimi due giorni”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.