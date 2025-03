Campi Flegrei: a Pozzuoli scuole chiuse anche venerdì

MeteoWeb

Scuole chiuse anche venerdì 14 marzo a Pozzuoli. Lo ha deciso il sindaco Luigi Manzoni, annunciando che resta in vigore l’ordinanza che disponeva la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale. “Le verifiche che stiamo effettuando alle scuole, al cimitero e al Polo Culturale di Palazzo Toledo – spiega Manzoni – non sono solo spedite, ma approfondimenti minuziosi su elementi strutturali e non che, nonostante non abbiano evidenziato particolari problemi, ci impongono di non sottovalutare l’esigenza di sicurezza e tranquillità degli alunni e delle famiglie, già provati dalle scosse”. Domani riaprirà invece il Cimitero comunale, “che è stato controllato e non ha presentato problemi”, conclude il sindaco di Pozzuoli.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.