Campi Flegrei, protesta a Napoli sul bradisismo: “non vogliamo contare i morti”

MeteoWeb

“Non vogliamo contare i morti!”. Questo lo striscione esposto all’esterno del Maschio Angioino di Napoli, dove è convocata una seduta straordinaria del Consiglio comunale sulla questione bradisismo ai Campi Flegrei. La protesta arriva dall’Assemblea Popolare di Bagnoli, che contesta la gestione del rischio nei Campi Flegrei. I componenti hanno occupato nel weekend la sede della Municipalità di Bagnoli “che ora abbiamo liberato – spiega Dario, uno degli esponenti del movimento – perché ci hanno assicurato che presto sarà fissata la data del consiglio della Municipalità per occuparsi della situazione”.

Nel sit-in di oggi, organizzato in concomitanza con la seduta del Consiglio comunale straordinario cui è atteso anche il capo della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, il movimento chiede, “secondo quanto emerso da una partecipata assemblea popolare, basta alla cementificazione nei Campi Flegrei e fondi per la messa in sicurezza dei territori”. Lo slogan “Non vogliamo contare i morti” fa riferimento alla contestata frase di Ciciliano in occasione dell’assemblea pubblica sul bradisismo svoltasi a Pozzuoli il mese scorso: “la scossa di quinto grado? Cadono i palazzi e conto i morti. Funziona così“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.