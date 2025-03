Campi Flegrei, il sindaco Manfredi: “queste scosse sono attese”

MeteoWeb

“C’è grande attenzione. Queste scosse sono attese nella dinamica del fenomeno che si sta sviluppando, il sistema di sicurezza è organizzato e c’è cooperazione giornaliera fra tutte le istituzioni in campo“: è quanto ha affermato il sindaco di Napoli e della città metropolitana, Gaetano Manfredi, in riferimento al terremoto verificatosi nella notte nell’area dei Campi Flegrei e avvertita in alcune zone della città. Sul fronte della sicurezza degli edifici, il sindaco ha ricordato che “la parte degli edifici pubblici è sotto controllo e adesso parte anche la possibilità di fare le verifica degli edifici privati ed è un’opportunità per i cittadini per la sicurezza sismica. Ci vuole serenità e dobbiamo affrontare il fenomeno come lo si è affrontato nei secoli e farlo nella massima sicurezza e garantendo la massima vicinanza ai cittadini“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.