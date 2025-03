Campi Flegrei, il sindaco di Pozzuoli: “sopralluoghi nelle scuole in zona rossa e anche in quelle private”

MeteoWeb

“La scuola chiusa per i livelli di anidride carbonica al di sopra della soglia, è di competenza della città metropolitana, in una zona a rischio nella mappatura dell’Osservatorio vesuviano. È una struttura molto lunga, e solo nella palestra e nel corridoio che porta alla palestra è stato superato di poco il limite di CO₂, al di sotto, invece, in tutto il resto dei locali sullo stesso piano. Abbiamo ritenuto, opportuno con i vigili del fuoco e la città metropolitana, chiudere l’istituto e già domani città metropolitana metterà in campo tutti gli strumenti previsti nelle ordinanze“: è quanto ha dichiarato all’Adnkronos il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni. “Lunedì e martedì le lezioni non si sarebbero comunque tenute, essendo giorni di festa per carnevale, ma io comunque, in qualità di autorità di massima sicurezza sul territorio, ho ritenuto opportuno chiudere l’istituto e fare ulteriori sopralluoghi“. “Nel frattempo, sono state fatte verifiche sulle scuole segnalate nella zona rossa, tutte con riscontri negativi. Per eccesso di zelo saranno controllate anche scuole private, non previste nei piani originari, e due al di fuori della zona più critica“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.