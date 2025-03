Campi Flegrei, sit-in a Bagnoli: cuscini simbolo delle notti insonni

MeteoWeb

Cittadini del quartiere napoletano di Bagnoli, quartiere che rientra nella zona dei Campi Flegrei, si sono radunati in piazza a qualche centinaio di metri dalla sede di Città della Scienza, dove nel tardo pomeriggio si svolgerà una iniziativa della Lega con la partecipazione dei Ministri Salvini, Piantedosi e Valditara. Simbolo della protesta sono i cuscini – dicono i manifestanti – “delle notti insonni a cui siamo costretti a causa delle scosse” di terremoto che stanno colpendo l’area dei Campi Flegrei, e che sono collegate al fenomeno del bradisismo.

Si sfila al coro di “I soldi per Bagnoli si devono trovare, tagliando la spesa militare”. I manifestanti stanno anche gridando “Non vogliamo contare i morti”.

“Le famiglie non sanno come organizzarsi con i bambini a scuola, la gente sta perdendo il lavoro. Le persone stanno abbandonando i Campi Flegrei, c’è chi sta perdendo il lavoro. Queste sono le nostre preoccupazioni, i nostri problemi“, dice al microfono uno dei responsabili della manifestazione. “La nostra volontà – aggiunge – è portare i nostri cuscini, le nostri notti insonni a chi fa campagna elettorale piuttosto che sedersi e decidere un decreto ad hoc per i Campi Flegrei”.

