Campi Flegrei, visita di Ciciliano: ci sarà un nuovo centro di accoglienza

Un nuovo centro di accoglienza per i cittadini dei Campi Flegrei sarà allestito nei pressi dell’ippodromo di Agnano. Lo fa sapere il capo della Protezione civile, Fabio Ciciliano, che oggi ha incontrato i sindaci di Napoli, Bacoli e Pozzuoli per fare il punto della situazione sull’emergenza del bradisismo ai Campi Flegrei. La struttura sarà a disposizione dei cittadini di Bagnoli e di Agnano ma anche di via Pisciarelli, che segna il confine amministrativo tra Pozzuoli e Napoli. Oggi Ciciliano è stato dapprima al Coc di Napoli, poi a quello di Bacoli ed infine a Pozzuoli dive ha incontrato anche il capo della Protezione Civile regionale, Italo Giulivo.

“Sono stato qui per fare un punto con i sindaci – ha spiegato Ciciliano – Abbiamo fatto delle valutazioni ed abbiamo registrato che alcune volte ci sono delle sfasature nelle informazioni che vengono fornite o trasmesse. È fondamentale dare delle comunicazioni precise, in miniera tale istituzioni e cittadini comprendano dei termini che sono semplici. Dobbiamo fare ogni sforzo possibile per far capire chiaramente”.

Negli incontri sono state analizzate le principali esigenze espresse dalla popolazione. “I piani di protezione civile non sono scritti sulla pietra ma sono modificabili sulla base delle esigenze”, ha detto ancora Ciciliano. Inoltre, il capo della Protezione Civile ha ribadito che “l’evacuazione della popolazione è prevista solo ed esclusivamente nel piano vulcanico. Il piano per il bradisismo, del quale ci stiamo occupando in questi giorni, non prevede assolutamente l’evacuazione, così non è prevista l’evacuazione durante un sisma”.

Dal 13 marzo scorso, sono state effettuate “444 verifiche statiche svolte dai Vigili del Fuoco nelle zone di Bacoli, Pozzuoli e Napoli“, si legge sul profilo X dei Vigili del Fuoco.

