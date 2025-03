Canada, l’inviato ONU per il Clima Mark Carney è il nuovo premier

MeteoWeb

Mark Carney, ex governatore della Banca del Canada e della Banca d’Inghilterra, è il nuovo Primo Ministro canadese. Succede a Justin Trudeau alla guida del Partito Liberale, portando con sé un’esperienza economica di alto livello ma nessuna carriera politica alle spalle. Economista con studi a Harvard e Oxford, Carney ha recentemente ricoperto il ruolo di inviato speciale dell’ONU per il finanziamento dell’azione climatica. Si definisce un centrista, convinto che economia ed ecologia non siano in contrasto. Il suo obiettivo dichiarato è quello di rimettere l’economia canadese in carreggiata e affrontare la crescente minaccia di Donald Trump, che definisce la “crisi più grave dell’epoca”.

Carney dovrà però affrontare diverse sfide. La sua scarsa esperienza politica, il dibattito sul suo livello di francese e l’accusa di appartenere all’élite potrebbero ostacolarlo nelle elezioni previste entro ottobre. Seppur tecnocrate e non noto per carisma, Carney è visto come una figura rassicurante e competente. Il suo mandato, breve o lungo che sia, segnerà comunque un momento storico per il Canada.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.