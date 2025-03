Cani maltrattati per chiedere l’elemosina: denuncia e richiesta di sequestro

MeteoWeb

“Sfruttava i cani per chiedere l’elemosina e li picchiava. Il video di uno straniero senza fissa dimora, ripreso a Pavia mentre maltrattava uno dei cani, è diventato virale in rete”. La sezione di Miradolo Terme (Pv) della Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente, associazione presieduta dall’on. Michela Vittoria Brambilla, si è prontamente “attivata per denunciare i fatti e ottenere il sequestro di tre cani, detenuti in condizioni igieniche insopportabili dal responsabile dei maltrattamenti, e l’immediato affido alla LEIDAA”.

“Del caso si è occupata personalmente il presidente, che l’ha gestito con l’Ats provinciale recandosi al canile, nella tarda serata di ieri, per prelevare i tre piccoli. Li ha presi in braccio e caricati sulla propria autovettura per portarli con sé verso la loro nuova vita. Per la prima volta in vita loro hanno ricevuto, dalla presidente e dalle volontarie, un trattamento adeguato e soprattutto tanto affetto”, continua la nota.

“Ringrazio – ha detto l’on. Brambilla – i cittadini che hanno segnalato la vergognosa situazione alla nostra LEIDAA, ringrazio l’intera sezione di Miradolo che si è rapidamente mobilitata, ringrazio le istituzioni che ci hanno assicurato la loro collaborazione per trarre in salvo queste anime innocenti. Da sempre, nei limiti del possibile, sono abituata ad intervenire di persona dove c’è bisogno e così ho fatto: sono andata subito a prendere i cagnolini e li ho portati via. Fatti concreti”.

