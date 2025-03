Caos maltempo negli USA: nuova grande tempesta colpisce il Midwest

MeteoWeb

Negli ultimi giorni un violento sistema meteorologico ha colpito il cuore degli USA, provocando condizioni estreme spaziate dalle bufere di neve nel Midwest agli incendi e ai tornado in diverse aree del Centro e del Sud. Milioni di persone sono state interessate da queste condizioni avverse, con forti venti, nevicate abbondanti e incendi fuori controllo che hanno causato danni diffusi, vittime e interruzioni ai trasporti.

Bufere di Neve nel Midwest

Nelle scorse ore un’ampia area del Midwest e delle Grandi Pianure è stata investita da una tempesta che ha portato raffiche di vento superiori a 72 km/h e nevicate significative. Secondo il meteorologo Bryan Jackson del National Weather Service (NWS), è stata la 3ª grande tempesta a svilupparsi rapidamente nelle ultime settimane, segno di un periodo particolarmente attivo per il maltempo nella regione.

Le nevicate hanno interessato una vasta fascia che va dal Sud/Ovest del Kansas fino al centro del Wisconsin, con accumuli variabili tra 5 cm e 30 cm di neve. Le forti raffiche di vento hanno creato condizioni di whiteout, con visibilità prossima allo zero, rendendo estremamente pericolosi gli spostamenti.

Nel Kansas, il Dipartimento dei Trasporti ha temporaneamente chiuso oltre 400 km della Interstate 70, dal confine con il Colorado fino a Salina. Nel Nebraska, la State Patrol ha riferito di visibilità quasi nulla nel Centro/Sud dello stato, chiudendo oltre 255 km della I-80 tra Lincoln e Lexington e circa 115 km della I-29 lungo il confine con l’Iowa. Numerosi incidenti, veicoli bloccati e linee elettriche abbattute hanno ulteriormente aggravato la situazione.

Nella zona di confine tra Iowa e Illinois, le nevicate hanno raggiunto una velocità di oltre 2,5 cm all’ora, accompagnate da venti fino a 48 km/h. La combinazione di neve pesante e raffiche ha causato la caduta di alberi e pali della luce, lasciando senza corrente più di 140mila persone in Nebraska, Iowa, Missouri, Arkansas, Tennessee e Indiana, secondo il sito PowerOutage.us.

Martedì molte di queste zone avevano registrato temperature primaverili superiori ai +21°C, creando un drastico contrasto con le condizioni invernali sopraggiunte.

Tornado e tempeste devastano Sud e Midwest

Mentre il Midwest era alle prese con neve e gelo, un’altra minaccia ha colpito duramente il Sud e alcune aree del Midwest: tornado e forti tempeste. Durante il fine settimana, almeno 42 persone hanno perso la vita a causa di fenomeni atmosferici estremi che hanno devastato abitazioni, sradicato alberi e abbattuto infrastrutture in 8 Stati.

In Indiana e Illinois, i temporali hanno portato forti venti e grandinate, mentre alcune zone erano sotto allerta per possibili tornado. Il NWS ha segnalato rischio di grandine, venti forti e tornado anche nel Tennessee Valley e in gran parte dell’Illinois e dell’Indiana.

Incendi fuori controllo in Texas e Oklahoma

Dove non è arrivata la neve, il problema principale sono stati i forti venti e la siccità, che hanno alimentato incendi in Texas, Oklahoma, Arkansas e New Mexico.

Il Texas A&M Forest Service ha dichiarato di avere gestito 14 nuovi incendi martedì, che hanno bruciato un’area di circa 75 km². Il giorno successivo, un incendio nella contea di San Jacinto ha devastato circa 8 km², con solo una piccola parte sotto controllo.

Uno degli incendi più pericolosi si è sviluppato vicino a Borger, nel Texas Panhandle, dove le fiamme hanno minacciato oltre un migliaio di residenti e causato interruzioni di corrente. Grazie alla rapida risposta delle squadre di emergenza, l’incendio è stato contenuto per il 75% e le abitazioni sono state salvate.

Anche l’Arkansas ha registrato incendi significativi, con venti forti che hanno aumentato il rischio e reso difficile il contenimento delle fiamme. A Little Rock, quattro abitazioni sono state gravemente danneggiate, mentre il sindaco Frank Scott ha invitato i residenti a rispettare il divieto di accensione di fuochi per prevenire ulteriori incendi.

Nel New Mexico, martedì, massicce tempeste di polvere hanno costretto alla chiusura di strade e causato interruzioni di corrente. Secondo il NWS, le condizioni di “elevato rischio di incendi” potrebbero ripresentarsi giovedì, con venti forti che potrebbero alimentare nuovi focolai.

Previsioni Meteo

Il sistema di tempesta si sta ora spostando verso la costa orientale, portando con sé un’ondata di aria fredda che potrebbe causare forti nevicate sulle alture del New England. Nel frattempo, il Centro del Paese dovrà affrontare il rischio di nuovi temporali violenti e possibili tornado, con venti forti, grandine e piogge intense previsti per Illinois e Indiana.

