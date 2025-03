La capsula Varda rientra con successo, inizio di una nuova era per la manifattura spaziale

MeteoWeb

Il 28 febbraio 2025, la capsula Winnebago-2 (W-2) della startup californiana Varda Space ha completato con successo il suo rientro sulla Terra, atterrando nel poligono di test di Koonibba, in Australia Meridionale. Questo evento rappresenta la prima missione commerciale di rientro atmosferico e rappresenta un significativo progresso per la produzione in orbita e lo sviluppo di tecnologie ipersoniche.

Lanciata il 14 gennaio 2025 a bordo di un razzo Falcon 9 di SpaceX, nell’ambito della missione rideshare Transporter 12, la capsula ha trascorso 6 settimane in orbita prima di affrontare un rientro controllato attraverso l’atmosfera terrestre. L’operazione ha fornito dati essenziali per future missioni di esplorazione spaziale e applicazioni commerciali.

Un laboratorio orbitale per la ricerca avanzata

A bordo della W-2 erano presenti 2 strumenti fondamentali:

Un reattore farmaceutico avanzato sviluppato da Varda per testare la produzione di farmaci in condizioni di microgravità, una tecnologia che potrebbe rivoluzionare l’industria farmaceutica;

sviluppato da Varda per testare la produzione di farmaci in condizioni di microgravità, una tecnologia che potrebbe rivoluzionare l’industria farmaceutica; Lo spettrometro OSPREE (Optical Sensing of Plasmas in the Reentry Environment), fornito dall’Air Force Research Laboratory (AFRL), progettato per misurare per la prima volta l’emissione ottica dell’ambiente di rientro oltre Mach 15.

Il calore generato durante il rientro è stato affrontato grazie a un sistema di protezione termica (TPS) sviluppato in collaborazione con il NASA Ames Research Center, un elemento cruciale per le future missioni di trasporto e rientro di materiali dalla bassa orbita terrestre (LEO).

Un successo per la collaborazione spaziale internazionale

Il CEO di Varda Space Industries, Will Bruey, ha sottolineato l’importanza del successo della missione: “Siamo entusiasti di aver riportato W-2 sulla Terra in sicurezza e orgogliosi di supportare la ricerca sul rientro atmosferico per i nostri partner governativi, mentre costruiamo le basi per l’espansione economica in orbita bassa”.

La missione non rappresenta solo un passo avanti per l’industria spaziale privata, ma anche un’importante pietra miliare per il settore aerospaziale australiano. Enrico Palermo, capo dell’Australian Space Agency, ha dichiarato: “Questo rientro evidenzia il potenziale dell’Australia nel diventare un hub globale responsabile per il lancio e il ritorno di missioni spaziali, sfruttando i vantaggi geografici del nostro vasto continente”.

Dallo Spazio alla Terra: il futuro della produzione orbitale

La missione W-2 segue il precedente successo di W-1, che nel febbraio 2024 è rientrata nello Utah dopo 8 mesi in orbita, trasportando cristalli di un farmaco antivirale sviluppati in assenza di gravità.

Con il rientro riuscito di W-2, Varda Space continua a dimostrare il potenziale della produzione in orbita, aprendo la strada a nuove opportunità nel settore farmaceutico, nei materiali avanzati e nella ricerca ipersonica. Questo successo potrebbe segnare l’inizio di una nuova era per la manifattura spaziale, in cui la microgravità viene sfruttata per creare prodotti impossibili da realizzare sulla Terra.

