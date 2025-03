Carnevale: tradizioni e curiosità sulla festa più divertente dell’anno

MeteoWeb

Il Carnevale è la festa più vivace, colorata e fantasiosa dell’anno, che affonda le sue radici in tradizioni antiche e celebra il rovesciamento dell’ordine sociale. Le origini etimologiche del termine sono ancora incerte: alcuni sostengono che derivi dal latino “carnem levare” (addio alla carne), mentre altri lo collegano a “carrum novalis“, un carro allegorico romano. La sua collocazione nel calendario liturgico cattolico lo pone tra l’Epifania e la Quaresima, con il periodo di massimo fervore che culmina nel Giovedì e Martedì Grasso.

Le origini del Carnevale risalgono alle festività greche e romane, come le Dionisiache e i Saturnali, che prevedevano un temporaneo scioglimento delle gerarchie sociali. Con il passare dei secoli, la festa ha assunto connotazioni sempre più precise, passando dalla sfera nobiliare rinascimentale a quella popolare nel Seicento. Durante il Medioevo, il Carnevale fu definito “la festa dei folli“, ma nonostante le resistenze della Chiesa, continuò a prosperare.

Il Carnevale è anche conosciuto per le sue maschere storiche, simbolo di vari archetipi e ruoli sociali. Maschere come Arlecchino, Stenterello e Pantalone, nate dalla Commedia dell’Arte, rappresentano figure popolari con caratteristiche fisse, come l’arguzia o la tirchieria, e sono ancora oggi parte integrante della tradizione carnascialesca.

In Italia, i festeggiamenti più noti includono il Carnevale di Ivrea, con la sua storica battaglia delle arance, il Carnevale di Cento, gemellato con quello di Rio de Janeiro, e il Carnevale di Fano, famoso per il lancio di dolciumi. A Verona, il Carnevale rievoca una rivolta popolare del Cinquecento, mentre a Venezia il Carnevale è celebre per le sue maschere eleganti e le sfilate in Piazza San Marco.

Nel mondo, il Carnevale di Rio de Janeiro è sicuramente il più famoso, con le scuole di samba che sfilano in un trionfo di colori e musiche. Altri festeggiamenti iconici sono quelli di Cadice, Veracruz e Trinidad e Tobago, che uniscono tradizione, satire politiche e costumi spettacolari. Il Carnevale di Colonia, in Germania, è noto per la sua apertura simbolica l’11 novembre e l’euforia che permea la città fino a febbraio.

Il Carnevale, in tutte le sue forme, rappresenta un momento di festa e di liberazione, un’occasione per vivere in modo spensierato e gioioso prima dell’astinenza della Quaresima.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.