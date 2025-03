Cenere e sabbia nei cieli della Sicilia: impatti ambientali e sanitari di un fenomeno straordinario

MeteoWeb

La Sicilia rappresenta un contesto geograficamente e climaticamente privilegiato per lo studio delle dinamiche atmosferiche legate al particolato di origine geologica. Situata al crocevia tra l’Europa e l’Africa settentrionale, l’isola è soggetta simultaneamente a due importanti fenomeni naturali: le eruzioni dell’Etna e il trasporto di polveri desertiche provenienti dal Sahara. Questa doppia esposizione offre un’opportunità senza eguali per analizzare le caratteristiche fisico-chimiche, le interazioni e gli impatti ambientali e sanitari di particelle aerodisperse di origine differente, ma spesso coesistenti nello stesso spazio atmosferico.

L’Etna, il vulcano attivo più alto d’Europa e uno dei più attivi al mondo, costituisce una sorgente primaria di emissioni vulcaniche nella regione mediterranea. Le sue eruzioni, frequenti e a volte altamente esplosive, rilasciano nell’atmosfera ingenti quantità di ceneri vulcaniche. Queste particelle possono diffondersi su un’ampia area geografica, estendendosi anche oltre i 1000 chilometri dal cratere principale, interferendo non solo con la qualità dell’aria ma anche con il traffico aereo. Le eruzioni più intense dell’Etna sono state capaci di immettere in atmosfera una quantità di materiale particolato comparabile, in termini di massa, all’apporto annuale di polveri sahariane sul bacino del Mediterraneo, sottolineando il peso climatico e ambientale delle emissioni vulcaniche isolane.

Parallelamente, la Sicilia è frequentemente interessata dal trasporto atmosferico di polveri desertiche provenienti dal Sahara. Questi eventi, noti anche come intrusioni di polveri sahariane, si verificano più volte l’anno e possono durare da uno a nove giorni consecutivi. Durante tali episodi, si osservano significativi aumenti delle concentrazioni di particolato atmosferico, in particolare del PM10, che spesso superano i limiti stabiliti dalle normative europee sulla qualità dell’aria. Queste intrusioni costituiscono un’importante fonte di particolato naturale, caratterizzato da una composizione mineralogica e granulometrica distinta da quella delle ceneri vulcaniche.

La coesistenza di questi due fenomeni rende la Sicilia un “laboratorio naturale” ideale per l’indagine degli effetti dei diversi tipi di aerosol geologici. Dal punto di vista chimico e morfologico, le particelle vulcaniche e desertiche presentano differenze sostanziali: le prime sono ricche in silice e metalli pesanti derivati dal magma, mentre le seconde contengono principalmente ossidi di ferro, carbonati e altri minerali di origine eolica. Queste differenze compositive influenzano in modo significativo la reattività atmosferica delle particelle, la loro interazione con la radiazione solare, e la loro capacità di fungere da nuclei di condensazione per le nubi.

Un altro aspetto di grande rilievo riguarda gli effetti sulla salute umana. Numerosi studi epidemiologici hanno evidenziato associazioni tra l’esposizione a ceneri vulcaniche e polveri desertiche e l’aumento della mortalità e dei ricoveri ospedalieri, in particolare per cause respiratorie e cardiovascolari. Tuttavia, i pattern di impatto variano sensibilmente a seconda della tipologia di particolato, rendendo fondamentale un’analisi comparativa che tenga conto della composizione e delle dimensioni delle particelle, nonché delle condizioni meteorologiche locali.

Inoltre, entrambi i tipi di particolato influenzano il funzionamento degli ecosistemi terrestri e marini. Le ceneri vulcaniche e le polveri sahariane possono agire come vettori di nutrienti, contribuendo alla fertilizzazione del suolo e del fitoplancton marino, ma possono anche introdurre elementi tossici, alterare il pH e interferire con i cicli biogeochimici locali. Lo studio delle interazioni tra questi aerosol naturali, quando presenti simultaneamente nell’atmosfera, rappresenta una frontiera emergente della ricerca ambientale e climatologica.

