Il Centro spaziale finlandese in prima linea nel monitoraggio dei cambiamenti climatici

In un remoto centro spaziale nella Finlandia settentrionale, vicino al confine con la Russia, i ricercatori stanno studiando con maggiore precisione che in qualsiasi altro luogo d’Europa l’impatto del cambiamento climatico sulla regione artica. Ruotando lentamente come girasoli verso i satelliti polari nello Spazio, 4 grandi antenne dominano l’innevato Centro Spaziale Artico dell’Istituto Meteorologico Finlandese a Sodankyla, una piccola cittadina di 8mila abitanti appena a Nord del Circolo Polare Artico.

Situato tra foreste, torbiere e fiumi serpeggianti, questo spazio di ricerca è diventato un sito unico nel suo genere grazie alla sua tradizione di raccolta di dati su meteo e clima.

“Si tratta di un luogo eccellente per studiare la foresta boreale, l’ambiente qui nell’Artico e utilizzare i dati satellitari per osservare i cambiamenti climatici“, ha dichiarato ad AFP Jyri Heilimo, responsabile dell’unità del Centro spaziale artico.

“Le orbite dei satelliti in orbita polare convergono verso i poli, il che significa che la stazione di terra di Sodankyla a 67° di latitudine può ricevere molti più dati dai satelliti al giorno rispetto, ad esempio, alla stazione vicina all’equatore“, ha affermato Timo Ryyppo, responsabile del Sodankyla Satellite Data Centre.

Utilizzando sia misurazioni effettuate a terra sia dati satellitari, i ricercatori sono stati in grado di studiare come la copertura di neve e ghiaccio nell’emisfero settentrionale è cambiata nel corso degli anni.

“Siamo stati in grado di dire che l’estensione della neve è diminuita. La quantità di neve è rimasta per lo più costante, ma è distribuita in modo non uniforme“, ha detto Ryyppo.

Circa 550 diversi dispositivi di misurazione sono sparsi nel sito dell’osservatorio, tra cui diversi strumenti fissati a una torre di 25 metri in una pineta, che monitorano i gas serra provenienti da alberi, suolo e atmosfera.

“Vogliamo conoscere bene questo pixel artico per conoscere bene l’Artico“, ha spiegato Heilimo, in una cornice di neve e temperature intorno a 0°C. La gente del posto è più abituata a temperature di -20°C in questo periodo dell’anno.

Le misurazioni terrestri di Sodankyla hanno svolto un ruolo sempre più cruciale nel supportare le osservazioni satellitari europee che monitorano i cambiamenti climatici nell’Artico, ha spiegato ad AFP Simonetta Cheli, direttrice dei programmi di osservazione della Terra presso l’Agenzia spaziale europea (ESA). A febbraio, l’agenzia ha lanciato un “Supersito di osservazione della Terra artico-boreale” in collaborazione con l’Istituto meteorologico finlandese di Sodankyla. “Misurare l’anidride carbonica atmosferica sulla neve tramite satellite è stato molto, molto difficile“, ha affermato Heilimo. “Ecco perché siamo qui: per misurare e confrontare le misurazioni satellitari nella zona artica in condizioni invernali e per consentirci di sviluppare una metodologia migliore per rilevare l’anidride carbonica atmosferica dai satelliti“, ha affermato.

Secondo Cheli, l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia nel 2022 e l’incertezza geopolitica hanno portato a un congelamento delle relazioni tra l’agenzia dell’UE e la Russia, il che ha accresciuto l’importanza del contributo finlandese. “Di tutti i dati sull’Artico, ci manca metà del set di dati in termini di convalida della verità di base. La Siberia non è più accessibile per farlo“, ha detto. “Paesi come la Finlandia stanno quindi diventando sempre più importanti per la convalida dei dati satellitari sul campo. Sta diventando un’infrastruttura strategica centrale“, ha affermato Cheli, citando la posizione geografica della Finlandia vicino al confine russo.

