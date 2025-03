Cervello, differenze cerebrali tra uomo e primati: la chiave dell’evoluzione cognitiva

MeteoWeb

Un recente studio condotto da ricercatori dell’Università di Oxford e dell’Università di Aix-Marseille, pubblicato su JNeurosci, ha evidenziato differenze neuroanatomiche tra il cervello umano e quello di macachi e scimpanzé. Questi risultati mettono in discussione la convinzione diffusa secondo cui la principale distinzione tra l’uomo e gli altri primati risieda unicamente nei comportamenti legati alla corteccia prefrontale, come il processo decisionale e la pianificazione.

Lo studio ha analizzato l’organizzazione corticale dei cervelli umani rispetto a quelli dei macachi, considerati un modello di riferimento nella ricerca, e degli scimpanzé, i nostri parenti viventi più prossimi. I risultati hanno rivelato che il cervello umano possiede connessioni cerebrali uniche, in particolare nelle aree deputate alla regolazione emotiva, alla cognizione sociale e all’elaborazione del linguaggio. Tali caratteristiche non sono state riscontrate nei cervelli degli altri primati, suggerendo che emozioni e interazioni sociali complesse siano capacità distintive della nostra specie.

Questa scoperta non solo fornisce nuove informazioni sull’evoluzione della corteccia cerebrale umana, ma solleva anche interrogativi sull’origine dei comportamenti che ci rendono unici. Le scansioni cerebrali degli scimpanzé analizzate nello studio provengono da un archivio accessibile prima delle restrizioni imposte nel 2015 dalla Fish and Wildlife Service e dal National Institutes of Health sulla ricerca con questi animali.

Questo studio apre nuove prospettive sulla comprensione della mente umana e sulla sua evoluzione, consolidando l’idea che il nostro cervello sia un prodotto eccezionale dell’evoluzione.

