Blackout record, un morto, decine di feriti: il ciclone Alfred semina il caos sulla costa australiana

Nonostante l’attenuazione dei venti, il passaggio del ciclone Alfred sulla costa orientale australiana ha lasciato dietro di sé un bilancio pesante: un morto, numerosi feriti e interruzioni di corrente senza precedenti. Il sistema meteorologico ha portato piogge torrenziali, inondazioni e incidenti legati alle condizioni estreme, in particolare tra il Queensland e il Nuovo Galles del Sud.

I cicloni sono comuni nel Nord tropicale del Queensland, ma la loro presenza nel Sud/Est più temperato è un evento raro.

Un ciclone senza precedenti da 51 anni

Il ciclone Alfred era stato inizialmente previsto come il primo ciclone tropicale a colpire la costa vicino a Brisbane, la 3ª città più popolosa d’Australia, dal 1974. Tuttavia, sabato si è indebolito in depressione tropicale, con venti inferiori a 63 km/h, evitando così il devastante impatto di un ciclone vero e proprio.

Nonostante il declassamento, la minaccia più grande è diventata la pioggia intensa e persistente, che ha causato alluvioni lampo ed esondazioni. Secondo il Bureau of Meteorology, le precipitazioni hanno raggiunto livelli critici, mettendo in pericolo numerose comunità.

Danni e vittime: il bilancio delle conseguenze

L’evento meteorologico ha causato la morte di un uomo di 61 anni, trovato senza vita dopo essere stato trascinato via dalla piena di un fiume vicino alla città di Dorrigo, nel Nuovo Galles del Sud.

Nel frattempo, a Tregeagle, 2 camion militari coinvolti nelle operazioni di soccorso si sono ribaltati in incidenti separati, ferendo 13 soldati. Sei di loro hanno riportato lesioni gravi, ma secondo il Ministro della Difesa Richard Marles, tutti si riprenderanno presto.

Evacuazioni e danni strutturali

Le forti raffiche di vento e le piogge hanno causato gravi danni agli edifici. A Gold Coast, 21 persone sono state evacuate da un condominio dopo che la struttura ha perso il tetto. Inoltre, una coppia ha riportato ferite lievi quando un albero è precipitato nella loro camera da letto durante il temporale.

L’impatto sulle infrastrutture è stato altrettanto grave: 330mila abitazioni e aziende nel Queensland sono rimaste senza elettricità, segnando il peggior blackout nella storia dello Stato. Anche il Nuovo Galles del Sud ha registrato problemi di corrente, con 45mila case senza luce.

Le inondazioni

Le piogge torrenziali hanno trasformato le strade in fiumi in piena, con numerosi interventi di soccorso da parte delle squadre di emergenza. Nelle ultime ore, 36 operazioni di salvataggio sono state necessarie per recuperare persone rimaste intrappolate nei loro veicoli dopo aver tentato di attraversare le acque alluvionali.

