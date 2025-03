MeteoWeb

Incidente aereo in Cina, fortunatamente senza conseguenze gravi. Un aereo cinese, probabilmente un cacciabombardiere J-15 della Forza di aviazione dell’esercito, è precipitato durante un volo d’addestramento, secondo quanto riportano diversi media locali, che assicurano che non sono state riportate vittime civili. Il pilota si è catapultato con il paracadute prima dello schianto ed è stato tratto in salvo.

