Cina, l’Esercito sta utilizzando l’IA di DeepSeek per il supporto non bellico

Secondo i resoconti dei media cinesi, l’Esercito Popolare di Liberazione sta utilizzando l’intelligenza artificiale (IA) di DeepSeek per funzioni di supporto non bellico. Gli analisti si aspettano che i modelli di IA trovino un’applicazione imminente nell’Intelligence Surveillance sul campo di battaglia e nel processo decisionale da parte dell’esercito cinese. I modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) open source di DeepSeek, che hanno attirato l’attenzione e gli elogi globali, vengono utilizzati negli ospedali dell’Esercito Popolare di Liberazione, nella Polizia Armata del Popolo (PAP) e negli organi di mobilitazione della difesa nazionale, secondo le informazioni disponibili al pubblico.

All’inizio di marzo, l’ospedale generale del Central Theatre Command dell’Esercito Popolare di Liberazione ha annunciato di aver autorizzato lo “spiegamento incorporato” dell’LLM R1-70B di DeepSeek, affermando che potrebbe fornire suggerimenti sul piano di trattamento per supportare i medici. L’ospedale ha inoltre sottolineato la privacy dei pazienti e la sicurezza dei dati, evidenziando che tutti i dati venivano archiviati ed elaborati su server locali.

Simili implementazioni sono state osservate in altri ospedali PLA in tutto il Paese, tra cui il PLA General Hospital di Pechino, noto anche come “301 Hospital”, dove alti funzionari cinesi e ufficiali militari ricevono cure e si ritiene che vengano archiviati dati personali altamente sensibili.

Ren Hao, un ingegnere informatico senior presso l’ospedale, in un rapporto pubblicato sul sito web di CHIMA, una branca della Chinese Hospital Association, ha fornito dettagli sulla collaborazione di 301 con Huawei, un gigante tecnologico cinese sanzionato dagli Stati Uniti. Il progetto mira a implementare il modello DeepSeek-R1 sull’hardware Ascend di Huawei per creare un database di conoscenze locale.

L’ascesa di DeepSeek

La start-up cinese DeepSeek ha attirato grande attenzione per la sua notevole convenienza e le sue prestazioni, spingendo le aziende tecnologiche statunitensi a rivalutare la propria competitività. L’ascesa di DeepSeek è stata fulminea, con la sua app AI in cima alle classifiche dell’Apple App Store in Cina a febbraio.

Integrazione dell’IA in tutti i settori

Pechino sta promuovendo l’integrazione dell’IA in tutti i settori, tra cui sanità, produzione e sviluppo urbano, e alcune agenzie governative cinesi stanno utilizzando sempre di più i modelli DeepSeek, anche per gli sforzi anti-corruzione.

Alcune unità del PAP, una forza di Polizia paramilitare sotto il comando della Central Military Commission, che dirige anche l’Esercito Popolare di Liberazione, stanno utilizzando l’app per l’allenamento fisico quotidiano e la consulenza psicologica.

Il Dipartimento di lavoro politico del PAP dell’Hainan ha condiviso un esempio di soldati che utilizzano DeepSeek per affrontare l’ansia e creare un piano di esercizi, secondo un post sui social media.

Secondo Sam Bresnick, un ricercatore presso il Centro per la sicurezza e le tecnologie emergenti della Georgetown University che si concentra sulle applicazioni di IA militare, l’uso dei modelli DeepSeek in contesti come ospedali e programmi di addestramento dei soldati offre all’Esercito Popolare di Liberazione un ambiente controllato per la sperimentazione.

Impiegando inizialmente gli LLM in scenari non di combattimento, l’Esercito Popolare di Liberazione potrebbe provare ad affrontare le sfide tecniche e operative prima di espandersi in aree più sensibili e ad alto rischio, ha affermato Bresnick. L’Esercito Popolare di Liberazione ha da tempo sottolineato la potenziale utilità dell’IA per il processo decisionale militare, ha osservato, aggiungendo che “l’emergere di un modello avanzato come l’R1 di DeepSeek potrebbe aiutare in quell’area”.

L’Esercito Popolare di Liberazione ha chiesto l’incorporazione di tecnologie di fascia alta, in particolare l’IA, per rafforzare le sue capacità di combattimento. Ciò includerebbe l’aumento dell’efficacia delle tattiche di sciame di droni, il miglioramento dell’efficienza e del realismo dell’addestramento dei piloti e il supporto decisionale sul campo di battaglia.

Un programma dell’emittente statale CCTV risalente al 2023 affermava che l’Esercito Popolare di Liberazione stava testando modi per distribuire centinaia di droni per tattiche di sciame con l’aiuto dell’IA e del cloud computing. Tuttavia, i dettagli specifici sui tipi di strumenti di IA utilizzati dall’esercito cinese rimangono classificati.

Il Guangming Daily, di proprietà statale, ha affermato a febbraio che DeepSeek “sta svolgendo un ruolo sempre più cruciale nel processo di intelligence militare, inaugurando un nuovo capitolo nell’evoluzione dell’intelligence militare“. Ha affermato che DeepSeek è in grado di elaborare enormi quantità di dati del campo di battaglia in tempo reale, consentendo una precisa consapevolezza della situazione durante il combattimento.

L’articolo ha anche utilizzato uno scenario di atterraggio anfibio per illustrare come DeepSeek potesse adattare dinamicamente i piani operativi in ​​base ai cambiamenti del campo di battaglia in tempo reale, aiutando così i comandanti a prendere decisioni più accurate e rapide.

Fu Qianshao, un analista militare cinese, ha affermato che le applicazioni di DeepSeek nell’addestramento fisico di routine e nel supporto logistico “dimostrano l’impegno dell’Esercito Popolare di Liberazione a rimanere aggiornati e utilizzare appieno la tecnologia AI per migliorare le capacità di combattimento complete”.

“Non si può escludere che DeepSeek sia stato utilizzato per altre funzioni di combattimento”, ha affermato Fu, aggiungendo che “l’integrazione dell’AI nei sistemi di comando è in corso da un tempo considerevole“.

Le applicazioni militari di DeepSeek sottolineano i progressi nella strategia di fusione civile-militare della Cina, che mira a integrare tecnologie civili e militari. Bresnick ha affermato che l’adozione di DeepSeek ha mostrato come l’Esercito Popolare di Liberazione stesse assimilando tecnologie avanzate dal settore civile.

Corsa all’IA con gli USA

Il lancio dell’IA di DeepSeek e la sua ampia applicazione in Cina giungono anche in un momento di accesa corsa tecnologica con gli Stati Uniti. Bresnick ha osservato che mentre la maggior parte degli esperti ritenga ancora che gli Stati Uniti abbiano un vantaggio sulla Cina nello sviluppo dell’IA, “il vantaggio finale apparterrà alla nazione che saprà integrare e distribuire l’IA in modo più efficace nelle operazioni militari”. “Al momento, non è emerso alcun chiaro favorito”, ha affermato.

L’ufficio di mobilitazione della difesa nazionale di Nanchino, parte di una rete nazionale di tali uffici responsabili della mobilitazione civile in tempo di guerra, ha rilasciato a febbraio una guida utente di DeepSeek che indicava che i suoi modelli di IA potevano fornire un supporto efficiente in vari settori come piani di evacuazione di emergenza, istruzione sulla difesa nazionale e indagini sulle risorse industriali.

L’utilizzo di tecnologie, tra cui gli LLM, migliorerebbe la qualità e l’efficienza della mobilitazione della difesa nazionale, ha affermato in un articolo il quotidiano ufficiale delle forze armate PLA Daily.

