Scienza: scoperta in Cina una “oasi di vita” durante l’estinzione del Permiano

Un nuovo studio rivela che una regione nel bacino cinese di Turpan-Hami, in Cina, fungeva da rifugio, o ‘oasi di vita’, per le piante terrestri durante l’estinzione di massa della fine del Permiano, la più grave crisi biologica dal periodo Cambriano. La ricerca, pubblicata sulla rivista ‘Science Advances’, mette in discussione l’opinione diffusa secondo cui gli ecosistemi terrestri avrebbero subito le stesse perdite catastrofiche degli ambienti marini durante questo periodo. La ricerca, guidata dal Professor Liu Feng dell’Istituto di geologia e paleontologia di Nanchino (Nigpas) dell’Accademia cinese delle scienze, fornisce la prima prova fossile conclusiva di una comunità vegetale terrestre rimasta in gran parte indisturbata durante l’evento di estinzione, consentendo un’evoluzione continua e un rapido recupero ecologico in seguito.

Le scoperte del team suggeriscono che alcune aree terrestri furono protette dagli effetti più gravi dell’estinzione, creando sacche di resilienza che giocarono un ruolo cruciale nella ripresa della vita sulla Terra.

L’estinzione di massa di fine Permiano

L’estinzione di massa di fine Permiano, avvenuta circa 252 milioni di anni fa, ha spazzato via oltre l’80% delle specie marine e il suo impatto sulla terraferma è stato a lungo dibattuto. Una teoria prevalente suggerisce che le eruzioni vulcaniche in Siberia abbiano innescato una devastazione terrestre diffusa attraverso incendi, piogge acide e gas tossici. Le prove di ciò includono la successiva estinzione della flora caratteristica di Gigantopteris nella Cina meridionale e la tipica flora di Glossopteris in tutto il Gondwana intorno all’estinzione di massa di fine Permiano.

Tuttavia, il campo opposto sostiene che questi effetti catastrofici erano limitati dalla latitudine e dalla circolazione atmosferica. Alcune scoperte fossili suggeriscono addirittura che certe piante mesozoiche esistessero prima dell’evento di estinzione, indicando un’evoluzione ininterrotta.

Lo studio

La sezione South Taodonggou nello Xinjiang offre una prospettiva unica. Analisi dettagliate di pollini e spore fossili, insieme a metodi di datazione precisi da un modello di età bayesiano sviluppato dal Professor Yang Wan della Missouri University of Science and Technology, hanno rivelato una registrazione continua di campi di felci ripariali e foreste di conifere che prosperavano da 160mila anni prima dell’inizio dell’estinzione fino a 160mila anni dopo la sua fine. “La presenza di tronchi d’albero e steli di felce intatti conferma ulteriormente che questi microfossili rappresentano vegetazione locale e non resti trasportati“, ha affermato il Professor Wan Mingli del Nigpas.

Sebbene alcune specie vegetali siano scomparse localmente, i ricercatori hanno scoperto che il tasso di estinzione complessivo delle specie di spore e pollini nella sezione South Taodonggou era probabilmente solo del 21%, molto più basso del tasso di estinzione marina durante lo stesso periodo. Questa conclusione si basa sulla scoperta di molte specie “mancanti” negli strati del Triassico inferiore altrove, indicando una migrazione temporanea piuttosto che un’estinzione permanente.

Un recupero più veloce di quanto si pensasse

Questa base di vegetazione stabile è stata fondamentale per il rapido recupero dell’ecosistema locale. Le prove fossili mostrano che in soli 75mila anni dalla fine dell’estinzione, l’area ospitava diversi tetrapodi, tra cui l’erbivoro Lystrosaurus e i carnivori chroniosuchians, dimostrando un rapido ritorno a una complessa rete alimentare.

Questa scoperta contrasta con la precedente comprensione secondo cui il recupero dell’ecosistema dopo l’estinzione di fine Permiano ha richiesto oltre un milione di anni. Le nuove prove suggeriscono che la diversità ecologica locale in quest’area si è ripresa più di dieci volte più velocemente che in altre regioni.

I ricercatori hanno citato il clima stabile e semi-umido della regione come cruciale per la sua resilienza biologica. Secondo l’analisi delle matrici paleosol, la regione ha ricevuto costantemente circa 1000mm di pioggia all’anno durante questo periodo. Grazie alle sue precipitazioni costanti, South Taodonggou ha offerto una vegetazione più abbondante e un ambiente più abitabile rispetto ad altre regioni dopo l’estinzione di massa della fine del Permiano, fornendo un supporto vitale per gli animali migratori.

Un rifugio sicuro per la vita terrestre

Nonostante la vicinanza all’attività vulcanica che innescò l’estinzione di fine Permiano, il bacino di Turpan-Hami ha costituito un rifugio sicuro per la vita terrestre, dimostrando che anche luoghi apparentemente pericolosi possono ospitare una biodiversità cruciale. “Ciò suggerisce che i fattori climatici e geografici locali possono creare sorprendenti sacche di resilienza, offrendo speranza per gli sforzi di conservazione di fronte al cambiamento ambientale globale“, ha affermato il Professor Liu Feng del Nigpas.

Alla luce delle attuali preoccupazioni circa una potenziale sesta estinzione di massa causata dall’attività umana, la scoperta di questa “oasi di vita” evidenzia l’importanza di identificare e proteggere tali rifugi naturali.

