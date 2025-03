“Circolo della scienza”, il progetto MUSE con focus anche su natura e tecnologia

MeteoWeb

Si chiama “Circolo della scienza” ed è il nuovo progetto del MUSE che, da marzo a maggio, si prenderà cura del benessere, cultura e vita attiva delle/i partecipanti, persone principalmente over sessanta, o in pensione. Un ricco ventaglio di proposte che sfruttano il momento del lunedì pomeriggio, con il museo chiuso e un’atmosfera tranquilla e rilassata, per stimolare la mente e il desiderio di conoscere e creare occasioni di socialità e apprendimento continuo. Il programma è composto di due parti, di cui la prima è più focalizzata sul benessere, con la proposta di alcuni appuntamenti ideati per nutrire il corpo, risvegliare i sensi e prendersi cura della mente. La seconda, di taglio scientifico-culturale propone un ciclo di incontri per esplorare i temi della natura, scienza e tecnologia in modo coinvolgente e interattivo.

Il progressivo invecchiamento della popolazione rappresenta una delle grandi sfide del XXI secolo e l’ultima indagine Ocse indica come il nostro paese sia, a livello europeo, quello con la più alta quota di persone con più di 65 anni. La relazione tra partecipazione culturale e longevità è ormai assodata e dimostrata da una nutrita mole di evidenze, studi e ricerche che attestano i benefici della cultura sulla salute e il benessere, in particolare delle persone anziane, migliorando il senso di autostima e promuovendo le interazioni sociali.

In poche parole, sembra che praticare una vita attiva e culturalmente impegnata sia in grado di “allungare la vita”, oltre che di migliorarla sensibilmente. Ecco quindi che il MUSE, in modo analogo a quanto già sviluppato per altre fasce sensibili di popolazione, idea e propone un ciclo di incontri e visite guidate ad hoc, stimolanti e di sicuro interesse per rimanere sempre… al passo con i tempi.

Programma benessere

Tutti lunedì dal 17 marzo al 14 aprile 2025

Un percorso per immergersi nel mondo del benessere attraverso esperienze multisensoriali: mettersi alla prova con giochi pensati per stimolare la mente; prendere parte a una degustazione di acqua per esplorarne le caratteristiche uniche; passeggiare tra gli orti del museo e conoscere il mondo delle piante officinali e aromatiche; infine, partecipare a un incontro con esperte ed esperti per conoscere i principi di un’alimentazione sana e partecipare a una degustazione di olio extra vergine di oliva. Un ciclo di appuntamenti pensato per nutrire il corpo, risvegliare i sensi e prendersi cura della mente.

Programma cultura

Tutti i lunedì dal 28 aprile al 26 maggio 2025

Un ciclo di incontri per esplorare i temi della natura, scienza e tecnologia in modo coinvolgente: esplorare l’universo nel Planetario del MUSE; partecipare a incontri e dialoghi sul tema dei grandi carnivori in Trentino; approfondire il tema dell’Intelligenza Artificiale, tra potenzialità e timori; passeggiare nella Foresta tropicale montana del museo e scovare i coleotteri tropicali; infine, visitare la mostra interattiva “Food Sound. Il suono nascosto del cibo” e scoprire il rapporto tra suoni e alimentazione.

