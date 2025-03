Clima: il 2024 l’anno più caldo in Friuli Venezia Giulia dal 1901, piogge abbondanti

MeteoWeb

Sulla pianura del Friuli Venezia Giulia, il 2024 risulta essere l’anno più caldo almeno dal 1901 e “significativo è il fatto che in seconda posizione sia il 2022, in terza il 2014 e in quarta il 2023: tutti record registrati di recente”. Lo rileva il “Report meteo.Fvg – riepilogo 2024”, realizzato da Arpa FVG. La temperatura dell’aria media annua a Udine è stata di +14,8°C, mentre la media del secolo scorso era di +12,7°C. Le temperature medie dei mesi estivi, soprattutto luglio e agosto, e di settembre, si sono mantenute su valori molto elevati “e la sensazione di disagio bioclimatico ha raggiunto valori simili a quelli dell’estate 2003“.

Considerando i giorni caldi sulla pianura regionale, il dato 2024 è più alto di 25 giorni rispetto alla media del trentennio 1991-2020 (42 giorni): nel 2024 quindi c’è stato quasi un mese in più con temperature massime superiori ai +30°C.

Le anomalie positive più importanti si sono verificate a gennaio, a marzo, a inizio aprile, a luglio, agosto e a settembre. Dal confronto con i dati storici disponibili (1934-2023), aprile, con +15,1°C, è stato il mese più caldo mai osservato, rispetto alla media di circa +12°C del periodo secolare di misura.

Temperatura del mare

La temperatura media del mare, misurata a Trieste a 2 metri di profondità, rileva il Report, è risultata di 1,9°C più alta rispetto alla norma (1995-2023).

Precipitazioni

Nel 2024, secondo quanto emerge dai dati Arpa, ci sono state precipitazioni totali superiori alla norma in Friuli Venezia Giulia: le misure annuali sono variate dagli 850-1200mm della costa (a Fossalon di Grado 1484mm), ai 1300-1800mm della pianura, toccando i 4400mm sulle Prealpi Giulie, per poi scendere sotto i 2000mm sulle zone alpine più interne. Mediamente su tutta la regione le piogge sono risultate superiori del 25% rispetto alla climatologia 1991-2020: pluviometrie annuali di questo livello si ripresentano 1 anno ogni 5.

