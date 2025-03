Clima, aumento degli eventi di caldo secco estremo e della mortalità correlata in Cina

MeteoWeb

In Cina, gli eventi di caldo-secco estremo stanno aumentando a causa del riscaldamento globale. E con essi sta aumentando anche il livello di mortalità correlata. È quanto emerge da uno studio guidato dall’Università di scienza e tecnologia dell’informazione di Nanchino e pubblicato su Atmospheric and Oceanic Science Letters. Lo studio integra dati meteorologici e di mortalità in tutta la Cina per identificare soglie di mortalità ad alto rischio per gli eventi caldo-secchi. Sulla base di queste soglie, è stata quantificata la frequenza degli eventi estremi composti.

Secondo lo studio, gli eventi caldo-secchi con un alto rischio di mortalità si verificano frequentemente nelle regioni nordoccidentali-occidentali e sudoccidentali-meridionali della Cina, esibendo un trend ascendente interdecennale, marcatamente più significativo dalla fine degli anni ‘90.

“La variabilità interdecennale degli eventi caldo-secchi con un alto rischio di mortalità è associata alle transizioni di fase dell’oscillazione multidecennale atlantica”, afferma uno degli autori corrispondenti, il Dottor Liang Zhao, ricercatore dell’Istituto di fisica atmosferica dell’Accademia cinese delle scienze. “Alla fine degli anni ’90, l’oscillazione multidecennale atlantica è passata da una fase negativa a una positiva, inducendo una circolazione anomala sul Nord Atlantico. Queste anomalie si sono propagate verso est, portando a un aumento della frequenza di questo tipo di evento composto”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.