Clima, in Brasile l’estate più calda dal 1961 ma anche tante piogge

L’estate 2024-2025 è stata la più calda in Brasile dal 1961, con una temperatura di 0,34°C superiore alla media storica del periodo 1991-2020. Lo rende noto il Ministero dell’Agricoltura brasiliano in un comunicato. Le temperature sono state superiori alla media nella maggior parte del Brasile e le massime più elevate sono state osservate soprattutto nel Rio Grande do Sul, a causa di tre ondate di calore tra il 17 e il 23 gennaio, il 2 e il 12 febbraio, e il primo e l’8 marzo. Anche sotto l’influenza de La Niña, che tende a ridurre la temperatura media globale, questa estate è stata tra le dieci più calde della serie.

Oltre alle temperature elevate, l’estate 2024-2025 è stata caratterizzata da molte piogge nel Paese, soprattutto in gran parte della regione settentrionale, nel Maranhão e nel Piauí settentrionale, con volumi che hanno superato i 700mm e con molte località hanno superato la media storica.

