Clima, il calore record degli oceani non prova un’accelerazione del riscaldamento: lo studio

Le temperature record degli oceani osservate nel 2023 e nel 2024 non riflettono un’accelerazione “inaspettata” del riscaldamento globale. Lo sostiene uno studio pubblicato sulla rivista scientifica ‘Nature’, che, prendendo in esame il periodo tra aprile 2023 e marzo 2024, ha rivelato che le temperature della superficie degli oceani hanno superato di circa 0,25°C i precedenti record del 2015-2016. Da allora – prosegue lo studio – le temperature sono scese di nuovo al di sotto del loro massimo storico, ma rimangono comunque ai massimi dal 2023.

Questo balzo delle temperature “è molto raro” e “stimiamo che questo fenomeno si verifichi approssimativamente ogni 500 anni, con l’attuale tendenza al riscaldamento”, ha detto Jens Terhaar, ricercatore all’Università di Berna, che ha simulato questo evento utilizzando diversi modelli climatici. Queste temperature record avevano fatto temere un’accelerazione del riscaldamento globale, il che “non è necessariamente vero“, secondo i ricercatori.

“Gli scienziati non hanno mai creduto che il riscaldamento globale sarebbe stato lineare”, spiega Terhaar, ma al contrario “che avrebbe accelerato man mano che aumentavano le emissioni di CO 2 “. “Qui, è stata sollevata la questione se si fosse verificata un’accelerazione aggiuntiva inaspettata. Inoltre, l’evoluzione delle temperature a partire dalle rilevazioni è coerente con quanto previsto dai modelli. Ciò suggerisce che si è trattato di un evento estremo e non di un’ulteriore e inaspettata accelerazione del riscaldamento”, sottolinea il ricercatore.

La maggior parte dei modelli prevede ora che le temperature degli oceani torneranno a livelli simili a quelli osservati prima delle rilevazioni entro settembre 2025. Se le temperature non torneranno a livelli più ragionevoli, “potrebbe significare che abbiamo sottovalutato la sensibilità del clima e che il riscaldamento futuro sarà maggiore”, avverte Terhaar.

I ricercatori sottolineano inoltre che l’aumento delle temperature superficiali degli oceani si sta manifestando a livello locale attraverso ondate di calore marine che possono influenzare i monsoni, intensificare i cicloni tropicali, causare estinzioni di massa di invertebrati, pesci, uccelli e mammiferi marini e sbiancare i coralli.

