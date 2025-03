Clima, energia e sostenibilità: una giornata formativa a Napoli

MeteoWeb

Clima, energia, sostenibilità: su questi temi chiave per lo sviluppo, si è tenuta a Napoli una giornata formativa presso la “Scuola della Famiglia”, sede dell’Istituto Il Nuovo Bianchi. A confrontarsi sono stati imprenditori, stakeholder e rappresentanti delle istituzioni. L’iniziativa è stata promossa da Italy for Climate, centro studi della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, che favorisce un percorso condiviso e concreto verso la neutralità climatica. Tra gli organizzatori dell’evento ci sono, inoltre, Epm, l’Istituto il Nuovo Bianchi, Scuole Pie Napoletane e Marevivo delegazione Campania, con il sostegno della Fondazione Grimaldi.

In particolare, Italy for Climate organizza sessioni di formazione dedicate alle imprese, fornendo strumenti utili per comprendere meglio le principali dinamiche legate al clima e all’energia, sia a livello nazionale che globale. Gli incontri mirano ad evidenziare opportunità e criticità del settore, attraverso dati affidabili e analisi dettagliate, con l’elaborazione di proposte di policy concrete. “Oggi la crisi climatica continua a peggiorare, ed i suoi effetti sono sempre più evidenti. Sebbene le tecnologie per la transizione siano disponibili, il cambiamento necessario è ancora ostacolato da resistenze e da una diffusa disinformazione. Il sistema dell’informazione, infatti, non sempre riesce a rispondere adeguatamente alle sfide della transizione, contribuendo a diffondere falsi miti e pregiudizi sulle fonti rinnovabili.

Per contrastare questa disinformazione e supportare le aziende nella transizione energetica, Italy for Climate ha avviato una campagna di debunking (ossia la confutazione di notizie false o prive di fondamento scientifico), con particolare attenzione ai pregiudizi legati alla transizione energetica e alle fonti rinnovabili. Grazie a informazioni chiare e basate su solide evidenze scientifiche, le imprese potranno interpretare correttamente le notizie diffuse dai media e affrontare con maggiore consapevolezza le sfide della transizione energetica”, si legge in una nota.

Le dichiarazioni

“Le imprese svolgono un ruolo cruciale nella vita del Paese e nel percorso verso la transizione energetica. Con questa consapevolezza, abbiamo deciso di offrire il nostro contributo formativo ad imprese e dipendenti, per chiarire i dubbi sulle fonti rinnovabili attraverso l’analisi e la condivisione dei dati”, spiega Andrea Barbabella, Coordinatore di Italy for Climate.

“L’Istituto Il Nuovo Bianchi – dichiara Carmine Esposito (Compagnia dei Figliuoli) – si distingue per la sua apertura culturale e sociale, grazie a un progetto di bilinguismo basato sulla metodologia CLIL, che promuove l’apprendimento della lingua madre e della lingua inglese, con la possibilità di avvicinarsi anche alla lingua francese, diventando così un istituto trilingue. Questo è reso possibile grazie alla convenzione con l’Istituto Francese di Napoli “Grenoble”. L’obiettivo è integrare gli studenti in una società multilingue, fornendo loro le competenze necessarie per confrontarsi con un mondo sempre più globalizzato e interconnesso”.

I protagonisti dell’evento: Antonio D’Amato, Presidente della Fondazione Mezzogiorno, e Matteo Lorito, Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. A portare il punto di vista del mondo imprenditoriale Valeria Brambilla, Amministratore Delegato di Deloitte & Touche S.p.A., e Ferdinando Natali, Regional Manager Sud di Unicredit. Il tema delle Zone Economiche Speciali (ZES) sarà affrontato da Giosy Romano, Coordinatore della Struttura di missione ZES. Poi Costanzo Jannotti Pecci, Presidente dell’Unione Industriali di Napoli, e Antonio Garofalo, Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope. Infine il Prefetto di Napoli, Michele Di Bari.

L’evento si svolge con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del Ministero dell’Interno, della Regione Campania e del Comune di Napoli. Fondamentale il sostegno di importanti realtà imprenditoriali e associative tra cui Deloitte, CER, ASI, Ferrarelle, Fondazione Mezzogiorno, Graded, MAG, Progecta, Stazione Marittima Napoli, Tecno e Unioncamere.

