Clima: febbraio 2025 il 3° più caldo, minimo storico per il ghiaccio marino | DATI

MeteoWeb

“Febbraio 2025 continua la serie di temperature record o quasi record osservate negli ultimi due anni” ha dichiarato Samantha Burgess, Strategic Lead for Climate presso l’ECMWF. Il Copernicus Climate Change Service (C3S), implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine per conto della Commissione europea con finanziamenti dell’UE, ha pubblicato il consueto bollettino climatico mensile: questi report evidenziano i cambiamenti osservati nelle temperature globali dell’aria superficiale e del mare, nella copertura di ghiaccio marino e nelle variabili idrologiche. Inoltre, il bollettino include anche punti salienti riguardanti l’inverno boreale (dicembre 2024-gennaio 2025-febbraio 2025). La maggior parte dei risultati riportati si basa sul set di dati di rianalisi ERA5, che utilizza miliardi di misurazioni da satelliti, navi, aerei e stazioni meteorologiche in tutto il mondo.

Febbraio 2025 – il ghiaccio marino

L’estensione giornaliera del ghiaccio marino globale, che combina l’estensione del ghiaccio marino in entrambe le regioni polari, ha raggiunto un nuovo minimo storico all’inizio di febbraio ed è rimasta al di sotto del precedente record di febbraio 2023 per il resto del mese, si legge nel report Il ghiaccio marino artico ha raggiunto la sua estensione mensile più bassa per febbraio, con l’8% al di sotto della media*. Ciò segna il terzo mese consecutivo in cui l’estensione del ghiaccio marino ha stabilito un record per il mese corrispondente.

Il ghiaccio marino antartico ha raggiunto la quarta estensione mensile più bassa per febbraio, al 26% al di sotto della media. L’estensione giornaliera del ghiaccio marino potrebbe aver raggiunto il suo minimo annuale verso la fine del mese. Se confermato, sarebbe il secondo minimo più basso nel record satellitare. Questa conferma sarà possibile solo all’inizio di marzo.

* È importante notare che il nuovo record minimo per l’Artico a febbraio non è un minimo storico. Il ghiaccio marino artico si sta attualmente avvicinando alla sua massima estensione annuale, che di solito si verifica a marzo, si precisa nel report.

Febbraio 2025 – Temperatura dell’aria

Temperature globali

Febbraio 2025 è stato il terzo febbraio più caldo a livello globale, con una temperatura media dell’aria in superficie ERA5 di 13,36°C, 0,63°C in più rispetto alla media di febbraio del periodo 1991-2020 e solo marginalmente più caldo, di 0,03 °C, rispetto al quarto febbraio più caldo del 2020. Inoltre, febbraio 2025 è stato di 1,59°C superiore alla media stimata del 1850-1900 utilizzata per definire il livello preindustriale ed è stato il 19° mese degli ultimi 20 mesi* in cui la temperatura media globale dell’aria in superficie è stata di oltre 1,5 °C superiore al livello preindustriale. La temperatura media globale per l’inverno boreale 2025 (da dicembre 2024 a febbraio 2025) è stata la seconda più alta mai registrata, con 0,71°C in più rispetto alla media del periodo 1991-2020 per questi tre mesi, 0,05°C in meno rispetto al record registrato per l’inverno boreale 2024. Il periodo di 12 mesi da marzo 2024 a febbraio 2025 è stato di 0,71°C superiore alla media 1991-2020 e di 1,59 °C superiore al livello preindustriale.

* I set di dati diversi da ERA5 potrebbero non confermare i 19 mesi sopra 1,5°C evidenziati qui, a causa dei margini relativamente piccoli sopra 1,5°C delle temperature globali ERA5 osservate per diversi mesi e delle differenze tra i vari set di dati.

Secondo Samantha Burgess, Strategic Lead for Climate presso l’ECMWF: “Febbraio 2025 continua la serie di temperature record o quasi record osservate negli ultimi due anni. Una delle conseguenze di un mondo più caldo è lo scioglimento dei ghiacci marini e la copertura di ghiaccio marino record o quasi record in entrambi i poli ha spinto la copertura di ghiaccio marino globale al minimo storico“.

Europa e altre regioni

La temperatura media sul territorio europeo nel mese di febbraio 2025 è stata di 0,44°C, 0,40°C in più rispetto alla media di febbraio del periodo 1991-2020, classificandosi ben al di fuori dei 10 mesi più caldi di febbraio in Europa, si legge nel report. Le temperature europee sono state più al di sopra della media sulla Fennoscandia settentrionale, l’Islanda e le Alpi. Un’ampia regione di anomalie negative è stata registrata per l’Europa orientale.

Fuori dall’Europa, le temperature sono state più al di sopra della media su gran parte dell’Artico. Sono state anche al di sopra della media sul Cile settentrionale e l’Argentina, l’Australia occidentale e gli Stati Uniti sud-occidentali e il Messico.

Le temperature sono state notevolmente inferiori alla media in alcune parti degli Stati Uniti e del Canada. Altre regioni con temperature inferiori alla media includono le regioni adiacenti al Mar Nero, al Mar Caspio e al Mar Mediterraneo orientale, così come in una vasta regione dell’Asia orientale, che comprende parti della Russia meridionale, della Mongolia, della Cina e del Giappone.

La temperatura media sul territorio europeo per l’inverno 2025 (da dicembre 2024 a febbraio 2025) è stata la seconda più alta mai registrata per la stagione, con 1,46°C in più rispetto alla media del periodo 1991-2020, notevolmente più fredda dell’inverno europeo più caldo del 2020 (2,84°C).

Temperatura della superficie del mare

La temperatura media della superficie del mare (SST) per febbraio 2025 tra 60°S e 60°N è stata di 20,88°C, il secondo valore più alto mai registrato per il mese, 0,18°C in meno rispetto al record di febbraio 2024. Le SST sono rimaste insolitamente elevate in molti bacini oceanici e mari, sebbene l’estensione di queste regioni sia diminuita rispetto a gennaio, soprattutto nell’Oceano Antartico e nell’Atlantico meridionale. Alcuni mari, come il Golfo del Messico e il Mar Mediterraneo, al contrario, hanno visto aree da record più grandi rispetto al mese scorso.

Febbraio 2025 – punti salienti idrologici

Nel febbraio 2025, l’Europa ha registrato precipitazioni prevalentemente inferiori alla media, secondo il report ciò ha coinciso con un’umidità superficiale del suolo inferiore alla media in gran parte dell’Europa centrale e orientale, nella Spagna sudorientale e in Turchia. L’Islanda, l’Irlanda, il Regno Unito meridionale, parte della Francia meridionale e l’Italia centrale sono state aree più umide della media.

Nel febbraio 2025, la siccità è stata superiore alla media nella maggior parte del Nord America, nell’Asia sud-occidentale e centrale, nella Cina più orientale e in gran parte dell’Australia e del Sud America, con incendi boschivi in ​​Argentina.

Condizioni più umide della media sono state osservate negli USA orientali e occidentali, in Alaska e in alcune parti del Canada, e in regioni della Penisola Arabica, Russia centrale e Asia centrale. L’Africa sudorientale e il Pacifico meridionale hanno visto il transito di diversi cicloni, che hanno causato danni significativi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.