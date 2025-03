Clima: in provincia di Belluno trend di clima mite e piogge nella norma: i dati ufficiali

MeteoWeb

Bruno Renon, meteorologo dell’ARPAV, ha fornito una prima analisi meteorologica valida per il mese precedente ed un bilancio pluviometrico da inizio anno, validi per la provincia di Belluno. Questo mese è risultato più caldo del normale e con precipitazioni in linea con le medie pluriennali. Il terzo e ultimo mese dell’inverno meteorologico risulta normalmente il più secco dell’anno, assieme a gennaio, e anche questa volta le precipitazioni sono state complessivamente modeste. Fasi di tempo bello si sono alternate a periodi nuvolosi o uggiosi. L’inverno 2024-25 si è dimostrato più caldo del normale, ma questa sembra essere quasi una regola da diversi anni, con apporti pluviometrici totali mediamente normali.

Le temperature medie mensili sono risultate 1-2°C superiori alla norma. Nel corso del mese si sono avute numerose oscillazioni, anche se di modesta entità. Tuttavia, in coincidenza di alcuni prolungati afflussi di aria mite ed umida in quota, si sono avute diverse giornate nuvolose e uggiose, con il risultato di frequenti temperature notturne molto più alte del normale, soprattutto nelle valli. Questo è accaduto soprattutto fra il giorno 10 ed il giorno 15 e nell’ultima settimana del mese. Lo zero termico è variato fra un minimo di 350 m del giorno 18 ed un massimo di 2800 m del giorno 5. A Belluno la media di questi primi due mesi dell’anno è risultata 1.7°C più alta rispetto alla norma dell’ultimo trentennio.

Le precipitazioni totali mensili sono state, come detto, in linea con le medie pluriennali, generalmente comprese fra 20 e 90 mm. La neve è caduta quasi sempre fra i 1000 e i 1500 m, ma solo nei giorni 14 e 26 è risultata relativamente copiosa in quota (rispettivamente 15-30 cm e 10-40 cm a 2000 m). La frequenza delle precipitazioni è stata leggermente più alta del normale su Prealpi, Agordino e Zoldo (7-10 giorni piovosi/nevosi, contro una media di 5-6), mentre altrove è stata normale. Il bilancio pluviometrico di questo inizio 2025 (bimestre gennaio-febbraio) mostra una situazione molto variegata da zona a zona, con esuberi, anche sostanziosi in alcune zone (Forno di Zoldo +66%, Sant’Antonio Tortal +58%, Auronzo +51%) e situazioni di normalità in molte altre.

Eventi o fenomeni particolari da ricordare di questo mese: nessuno.

In tutto si sono avuti 15 giorni soleggiati, 9 variabili o nuvolosi e 4 giorni di prevalente maltempo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.