Clima, inverno molto caldo in Spagna: nessuna grande ondata di freddo

Nell’inverno 2024-2025 (il periodo dall’1 dicembre 2024 al 28 febbraio 2025), in Spagna si è registrata una temperatura media di +7,8°C, +1,2°C rispetto alla media stagionale (periodo di riferimento 1991-2020), facendolo risultare il 6° inverno più caldo dal 1961 e il 5° più caldo del XXI secolo. Lo segnala l’Agenzia meteorologica statale (AEMET), pubblicando il riepilogo climatico dell’ultima stagione. Emerge che l’inverno è stato “caldo o molto caldo praticamente in tutta la Spagna continentale e nelle isole Baleari” mentre nelle Isole Canarie, il clima varia da una zona all’altra, determinando “un clima complessivamente molto caldo”.

Dicembre è stato caldo e sia gennaio sia febbraio sono stati “molto caldi“. Le temperature più fredde sono state registrate tra il 13 e il 19 gennaio, con intense gelate notturne, anche se le temperature diurne si sono mantenute nella norma. In quell’episodio, Molina de Aragón ha raggiunto -11,2°C il 14 gennaio, record più basso dell’intero inverno nelle stazioni della rete principale. Non si è verificata alcuna grande ondata di freddo per il secondo inverno consecutivo. La temperatura più alta è stata misurata il 15 dicembre a La Palma/aeroporto, con +28,8°C. Nella penisola, a Murcia, il 27 gennaio si sono toccati i +28,1°C.

Precipitazioni

Secondo AEMET, l’inverno è stato complessivamente secco, con un valore medio delle precipitazioni sulla Spagna continentale pari a 145,9mm, un valore che rappresenta il 77% del valore normale del trimestre nel periodo di riferimento 1991-2020. È stato il 16° inverno più secco dall’inizio della serie nel 1961 e il 7° del XXI secolo.

L’inverno è iniziato con un dicembre molto secco (il secondo con meno precipitazioni del secolo in corso, dopo il 2015). Anche gennaio è iniziato nel complesso asciutto, ma la seconda metà è stata molto piovosa e il mese si è concluso con un clima complessivamente umido. Febbraio è stato un mese più secco del solito, anche se piovoso nelle zone della metà settentrionale.

L’inverno è stato normalmente umido nella metà occidentale della penisola, ad eccezione di alcune zone delle Asturie, della Cantabria e dei Paesi Baschi dove è stato secco. Al contrario, il clima è stato secco o molto secco nella metà orientale della penisola e in entrambi gli arcipelaghi, diventando estremamente secco in piccole aree della Catalogna meridionale, dell’Aragona meridionale e della Castiglia-La Mancia sudoccidentale.

Si è quindi verificata una predominanza di depressioni atlantiche durante i periodi piovosi. Mentre nelle zone occidentali e nordoccidentali della penisola, le precipitazioni hanno registrato valori compresi tra il 125 e il 150% della media normale, nelle zone situate nel terzo orientale della penisola non si è raggiunto nemmeno il 25% della media normale. L’accumulo più elevato in 24 ore è stato registrato il 26 gennaio a La Coruña/aeroporto, con 96,7l/m². Nello stesso mese a Santiago de Compostela/aeroporto sono stati registrati 473l/m².

Le previsioni meteo per la primavera

Le previsioni stagionali per il trimestre aprile-maggio-giugno, che coincide approssimativamente con la primavera astronomica, indicano “un’alta probabilità che le temperature siano superiori alla norma su tutto il territorio nazionale, soprattutto nelle zone costiere della Penisola e negli arcipelaghi”.

