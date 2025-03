Clima: in Italia 24 giorni di caldo anomalo negli ultimi 3 mesi

MeteoWeb

Un nuovo studio di Climate Central ha rivelato dati cruciali sull’impatto del cambiamento climatico sulle temperature globali tra dicembre 2024 e febbraio 2025. Secondo l’analisi, almeno 394 milioni di persone nel mondo hanno vissuto 30 o più giorni di calore pericoloso per la salute, con l’Africa particolarmente colpita (74% dei casi). L’Italia non è stata risparmiata: in questo stesso periodo, il nostro Paese ha registrato 24 giorni di temperature anomale. Utilizzando il Climate Shift Index (CSI), i ricercatori hanno evidenziato come l’influenza del cambiamento climatico abbia intensificato il caldo estremo in tutto il pianeta.

Le aree urbane risultano tra le più vulnerabili: in 287 città globali, i residenti hanno sperimentato almeno un mese di temperature alterate dal riscaldamento climatico. Complessivamente, una persona su cinque ha percepito quotidianamente l’impatto diretto del riscaldamento globale negli ultimi tre mesi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.