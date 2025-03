Clima, così le nubi tropicali amplificano l’effetto serra: lo studio

MeteoWeb

Gli effetti climatici delle nubi basse tropicali potrebbero aver amplificato l’effetto serra di un sorprendente 71% in più rispetto a quanto precedentemente noto agli scienziati. È quanto emerge da uno studio guidato dalla Hong Kong University of Science and Technology e pubblicato sulla rivista Nature Communications. Per giungere a questa conclusione, gli autori hanno valutato le prestazioni di 28 modelli climatici all’avanguardia, con un approccio di ottimizzazione di Pareto. Successivamente hanno confrontato i risultati del modello con le osservazioni satellitari.

Ne è emerso il risultato inaspettato di un contributo del 71% in più delle nubi tropicali basse all’effetto serra rispetto a quanto precedentemente immaginato. “Sebbene le nubi basse tropicali possano avere un effetto rinfrescante – spiegano i ricercatori – il nostro studio esclude la possibilità che l’effetto rinfrescante possa rafforzarsi con il riscaldamento della superficie causato dall’aumento dei gas serra. I risultati non solo riducono l’incertezza in una delle più grandi incognite nella scienza del clima, ma consentono anche previsioni più accurate di quanto riscaldamento potremmo aspettarci. Ciò ci consente di prepararci meglio alle sfide dei cambiamenti climatici“.

