Clima, Presidente COP30: “conferenze troppo astratte, collegarle di più alla realtà”

Il Presidente brasiliano della prossima conferenza sul clima delle Nazioni Unite (COP30) ha riconosciuto i “limiti” delle COP, dove circa 200 Paesi si danno battaglia per quindici giorni ogni anno per negoziare testi che alla fine sono considerati troppo astratti. “Abbiamo bisogno di una nuova era che vada oltre i negoziati: dobbiamo contribuire a mettere in pratica ciò che abbiamo deciso”, ha scritto il Presidente della COP30, André Corrêa do Lago, in una lettera inviata ai Paesi del mondo in vista del grande incontro annuale sul clima che si terrà a novembre. “Faremo del nostro meglio per collegare l’astrazione di questi negoziati e le decisioni della COP alla vita reale. Perché a volte c’è una certa percezione che queste cose non portino i risultati necessari”, ha spiegato ai giornalisti.

Corrêa do Lago ha sottolineato i “limiti” delle istituzioni create dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici – che organizza le COP – e dell’Accordo di Parigi in termini di messa in pratica delle decisioni. “Il cambiamento climatico è diventato una questione trasversale, ma le istituzioni se ne occupano in modo molto mirato. La nostra idea è quindi quella di tenere maggiormente conto delle questioni climatiche in altre dimensioni”, ha dichiarato.

Contesto internazionale difficile per la COP30

Alla COP30, che si terrà dal 10 al 21 novembre a Belem, una città portuale in Amazzonia, le nazioni misureranno le ambizioni delle loro roadmap climatiche per il 2035, che dovranno pubblicare entro quella data. Ma il contesto non è favorevole, con l’annunciato ritiro degli Stati Uniti dall’Accordo di Parigi e la nuova priorità del bilancio europeo per la difesa. “Il contesto internazionale è molto difficile per i negoziati”, mentre le decisioni devono essere prese per consenso, ha riconosciuto l’ambasciatore brasiliano. “Vediamo quindi come accelerare ciò che abbiamo già deciso”, ha esortato André Corrêa do Lago. Nella sua lettera, l’ambasciatore fa diversi riferimenti al concetto di “mutirão”, derivato da una parola indigena, che designa “una comunità che si riunisce per lavorare a un compito comune”. “Unitevi al nostro mutirão globale. L’umanità ha bisogno di voi”, ha esortato i leader di ‘finanza, autorità locali, settore privato, società civile, ricerca e tecnologia’.

La presidenza della COP30 vuole anche riunire un “circolo di presidenze” delle precedenti edizioni – dalla COP21 alla COP30 – e riunire i leader indigeni.

