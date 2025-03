Clima, il report WMO: nel 2024 l’anidride carbonica al massimo da 800mila anni

MeteoWeb

Il report State of the Global Climate dell’Organizzazione meteorologica mondiale (World Meteorological Organization, WMO) ha confermato che il 2024 è stato probabilmente il primo anno solare a superare di oltre 1,5°C l’era preindustriale, con una temperatura media globale in prossimità della superficie di 1,55 ± 0,13 °C rispetto alla media del 1850-1900. Secondo una nota pubblicata oggi, è l’anno più caldo nei 175 anni di osservazione registrati.

Il rapporto della WMO ha dimostrato che:

“La concentrazione atmosferica di anidride carbonica ha raggiunto i livelli più alti degli ultimi 800.000 anni;

ha raggiunto i livelli più alti degli ultimi 800.000 anni; A livello globale, ciascuno degli ultimi 10 anni è stato singolarmente il decennio più caldo mai registrato;

mai registrato; Ciascuno degli ultimi 8 anni ha stabilito un nuovo record per il contenuto di calore degli oceani;

per il contenuto di calore degli oceani; Le 18 estensioni più basse del ghiaccio marino artico mai registrate si sono tutte verificate negli ultimi 18 anni;

Le 3 estensioni di ghiaccio antartico più basse si sono registrate negli ultimi tre anni;

La più grande perdita di massa glaciale mai registrata in un arco di 3 anni si è verificata negli ultimi 3 anni;

di mai registrata in un arco di 3 anni si è verificata negli ultimi 3 anni; Da quando sono iniziate le misurazioni satellitari, il tasso di innalzamento del livello del mare è raddoppiato“.

“Il nostro pianeta sta inviando più segnali di pericolo, ma questo rapporto dimostra che limitare l’aumento della temperatura globale a lungo termine a 1,5 gradi Celsius è ancora possibile. I leader devono farsi avanti per farlo accadere, cogliendo i vantaggi delle energie rinnovabili economiche e pulite per le loro persone e le loro economie, con nuovi piani climatici nazionali in arrivo quest’anno“, ha affermato il Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres.

“Sebbene un solo anno di riscaldamento superiore a 1,5°C non indichi che gli obiettivi di temperatura a lungo termine dell’accordo di Parigi siano fuori portata, è un campanello d’allarme in base al quale stiamo aumentando i rischi per le nostre vite, le nostre economie e il pianeta“, ha affermato il segretario generale della WMO Celeste Saulo.

Il rapporto afferma che, “sulla base di una serie di metodi, il riscaldamento globale a lungo termine è attualmente stimato tra 1,34 e 1,41°C rispetto alla linea di base del 1850-1900, sebbene abbia rilevato intervalli di incertezza nelle statistiche sulla temperatura globale“. Un team di esperti internazionali della WMO “sta esaminando ulteriormente la questione per garantire un monitoraggio coerente e affidabile dei cambiamenti della temperatura globale a lungo termine, in linea con i dati del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC)“, spiega una nota. “Indipendentemente dalla metodologia utilizzata, ogni frazione di grado di riscaldamento è importante e aumenta i rischi e i costi per la società. Le temperature globali record osservate nel 2023 e superate nel 2024 sono state dovute principalmente all’aumento continuo delle emissioni di gas serra, abbinato a un passaggio da un evento di raffreddamento La Niña a un evento di riscaldamento El Niño. Diversi altri fattori potrebbero aver contribuito agli inaspettati salti di temperatura insoliti, tra cui cambiamenti nel ciclo solare, una massiccia eruzione vulcanica e una diminuzione degli aerosol di raffreddamento“, secondo il rapporto. “Le temperature sono solo una piccola parte di un quadro molto più ampio”.

“I dati del 2024 mostrano che i nostri oceani hanno continuato a riscaldarsi e i livelli del mare hanno continuato a salire. Le parti ghiacciate della superficie terrestre, note come criosfera, si stanno sciogliendo a un ritmo allarmante: i ghiacciai continuano a ritirarsi e il ghiaccio marino antartico ha raggiunto la sua seconda estensione più bassa mai registrata. Nel frattempo, il meteo estremo continua ad avere conseguenze devastanti in tutto il mondo“, ha affermato Celeste Saulo.

Cicloni tropicali, inondazioni, siccità e altri pericoli nel 2024 hanno causato il numero più alto di nuovi sfollati mai registrato negli ultimi 16 anni, hanno contribuito ad aggravare le crisi alimentari e causato ingenti perdite economiche.

“In risposta, la WMO e la comunità globale stanno intensificando gli sforzi per rafforzare i sistemi di allerta precoce e i servizi climatici per aiutare i decisori e la società in generale a essere più resilienti alle condizioni meteorologiche e climatiche estreme. Stiamo facendo progressi, ma dobbiamo andare oltre e più velocemente. Solo la metà di tutti i paesi del mondo ha adeguati sistemi di allerta precoce. Questo deve cambiare“, ha affermato Celeste Saulo, sottolineando che investire nei servizi meteorologici, idrici e climatici è più importante che mai per affrontare le sfide e costruire comunità più sicure e resilienti.

Il rapporto si basa sui contributi scientifici dei National Meteorological and Hydrological Services, dei Regional Climate Centres del WMO, dei partner delle Nazioni Unite e di decine di esperti. Include riquadri sul monitoraggio della temperatura globale per l’accordo di Parigi e sulla comprensione delle anomalie di temperatura nel 2023 e nel 2024. Include supplementi sui servizi climatici e sulle condizioni meteorologiche estreme. È una di una serie di relazioni scientifiche del WMO che cercano di informare il processo decisionale. È stato pubblicato in vista della Giornata meteorologica mondiale del 23 marzo, della Giornata mondiale dell’acqua del 22 marzo e della Giornata mondiale dei ghiacciai del 21 marzo.

Indicatori chiave

Anidride carbonica atmosferica

Secondo il rapporto, la concentrazione atmosferica di anidride carbonica, metano e protossido di azoto ha raggiunto i livelli più alti degli ultimi 800.000 anni.

Le concentrazioni di anidride carbonica nel 2023 (l’ultimo anno per il quale sono disponibili dati annuali globali consolidati) erano pari a 420,0 ± 0,1 parti per milione (ppm), 2,3 ppm in più rispetto al 2022 e il 151% del livello preindustriale (nel 1750). 420 ppm corrispondono a 3.276 Gt, ovvero 3.276 trilioni di tonnellate di CO₂ nell’atmosfera.

I dati in tempo reale provenienti da località specifiche mostrano che i livelli di questi 3 principali gas serra hanno continuato ad aumentare nel 2024. L’anidride carbonica rimane nell’atmosfera per generazioni, intrappolando il calore.

Temperatura media globale della superficie terrestre

Oltre al nuovo record stabilito nel 2024, ciascuno degli ultimi 10 anni, dal 2015 al 2024, è stato singolarmente il decennio più caldo mai registrato. La temperatura record del 2024 è stata aumentata da un forte El Niño che ha raggiunto il picco all’inizio dell’anno. In ogni mese tra giugno 2023 e dicembre 2024, le temperature medie mensili globali hanno superato tutti i record mensili precedenti al 2023. “La causa principale sono stati i livelli record di gas serra, mentre il fenomeno El Niño ha avuto un ruolo minore“, sottolinea la WMO.

Contenuto di calore dell’oceano

Circa il 90% dell’energia intrappolata dai gas serra nel sistema Terra è immagazzinata nell’oceano. Nel 2024, il contenuto di calore dell’oceano ha raggiunto il suo livello più alto nei 65 anni di osservazione registrati. Ognuno degli ultimi 8 anni ha stabilito un nuovo record. Il tasso di riscaldamento dell’oceano negli ultimi 2 decenni, 2005-2024, è più del doppio rispetto al periodo 1960-2005, ha evidenziato il report, precisando che “il riscaldamento degli oceani porta al degrado degli ecosistemi marini, alla perdita di biodiversità e alla riduzione del pozzo di carbonio oceanico. Alimenta le tempeste tropicali e contribuisce all’innalzamento del livello del mare. È irreversibile su scale temporali da centenarie a millenarie. Le proiezioni climatiche mostrano che il riscaldamento degli oceani continuerà almeno per il resto del 21° secolo, anche per scenari a basse emissioni di carbonio“.

Acidificazione degli oceani

L’acidificazione della superficie oceanica continua, “come dimostra la costante diminuzione del pH medio globale della superficie oceanica. Le diminuzioni regionali più intense si verificano nell’Oceano Indiano, nell’Oceano Meridionale, nell’Oceano Pacifico equatoriale orientale, nel Pacifico tropicale settentrionale e in alcune regioni dell’Oceano Atlantico. Gli effetti dell’acidificazione degli oceani sull’habitat, sulla biodiversità e sugli ecosistemi sono già stati chiaramente osservati; la produzione alimentare derivante dall’acquacoltura e dalla pesca dei molluschi è stata colpita, così come le barriere coralline“.

Le proiezioni mostrano che “l’acidificazione degli oceani continuerà ad aumentare nel XXI secolo, a tassi dipendenti dalle emissioni future. I cambiamenti nel pH degli oceani profondi sono irreversibili su scale temporali che vanno da centenari a millenari”.

Livello medio globale del mare

Nel 2024, il livello medio globale del mare “è stato il più alto dall’inizio delle rilevazioni satellitari nel 1993 e il tasso di aumento dal 2015 al 2024 è stato il doppio di quello dal 1993 al 2002, passando da 2,1 mm all’anno a 4,7 mm all’anno. L’innalzamento del livello del mare ha effetti dannosi a cascata sugli ecosistemi e sulle infrastrutture costiere, a cui si aggiungono le conseguenze delle inondazioni e della contaminazione delle falde acquifere da parte dell’acqua salata“.

Bilancio di massa dei ghiacciai

Il periodo 2022-2024 rappresenta il bilancio di massa glaciale triennale “più negativo mai registrato. Sette dei 10 anni di bilancio di massa più negativi dal 1950 si sono verificati a partire dal 2016. Bilanci di massa eccezionalmente negativi sono stati riscontrati in Norvegia, Svezia, Svalbard e nelle Ande tropicali. Il ritiro dei ghiacciai aumenta i pericoli a breve termine, danneggia le economie e gli ecosistemi e compromette la sicurezza idrica a lungo termine“.

Estensione del ghiaccio marino

Le 18 estensioni minime più basse del ghiaccio marino artico nel record satellitare “si sono verificate tutte negli ultimi 18 anni. Il minimo e il massimo annuali dell’estensione del ghiaccio marino antartico sono stati entrambi i secondi più bassi nel record osservato dal 1979. L’estensione minima giornaliera del ghiaccio marino nell’Artico nel 2024 è stata di 4,28 milioni di km quadrati, la settima estensione più bassa nei 46 anni di registrazione satellitare. In Antartide, l’estensione minima giornaliera ha pareggiato per il secondo minimo più basso nell’era satellitare e ha segnato il terzo anno consecutivo in cui l’estensione minima del ghiaccio marino antartico è scesa sotto i 2 milioni di km quadrati. Questi sono i 3 minimi di ghiaccio antartico più bassi nella registrazione satellitare“.

Eventi estremi e impatti

Gli eventi meteorologici estremi del 2024 “hanno causato il numero più alto di nuovi sfollati annuali dal 2008 e hanno distrutto case, infrastrutture critiche, foreste, terreni agricoli e biodiversità. L’effetto combinato di vari shock, come l’intensificarsi dei conflitti, la siccità e gli elevati prezzi dei prodotti alimentari nazionali, ha causato un peggioramento delle crisi alimentari in 18 Paesi del mondo entro la metà del 2024. I cicloni tropicali sono stati responsabili di molti degli eventi di maggiore impatto del 2024. Tra questi, il tifone Yagi in Vietnam, nelle Filippine e nella Cina meridionale. Negli Stati Uniti, gli uragani Helene e Milton di ottobre hanno entrambi toccato terra sulla costa occidentale della Florida come uragani di grandi dimensioni, con perdite economiche di decine di miliardi di dollari. Oltre 200 decessi sono stati associati alle eccezionali precipitazioni e alle inondazioni di Helene, il numero più alto in un uragano degli Stati Uniti continentali da Katrina nel 2005. Il ciclone tropicale Chido ha causato vittime e perdite economiche nell’isola francese di Mayotte, nell’Oceano Indiano, in Mozambico e in Malawi. Ha costretto circa 100.000 persone a spostarsi in Mozambico“, conclude la WMO.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.