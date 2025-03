Clima, negli USA l’inverno più freddo degli ultimi 10 anni: il ruolo del vortice polare

MeteoWeb

L’inverno appena trascorso negli Stati Uniti è stato il più freddo degli ultimi dieci anni. La mappa in alto mostra le anomalie della temperatura globale da dicembre 2024 a febbraio 2025, rispetto alla media trentennale dal 1991 al 2020. Nel complesso, gli Stati Uniti continentali sono stati di 0,6°C al di sotto della media trentennale dal 1991 al 2020, il che rende l’inverno 2024-2025 il più freddo che gli Stati Uniti abbiano vissuto dall’inverno 2013-2014. Diversi stati hanno sperimentato anomalie di freddo estremo, come nel Kentucky occidentale.

Queste condizioni fredde erano in gran parte dovute all’espansione del vortice polare. Il vortice polare è un’area di aria fredda a bassa pressione che circonda i poli della Terra. Quest’inverno, un’area di alta pressione in alcune parti dell’Artico ha spinto il vortice polare più a sud del solito, deviando le masse d’aria fredda. A un certo punto, il vortice polare è stato spinto così a sud da comprendere parti della Louisiana, rendendo le temperature di questo stato in realtà più fredde che ad Anchorage, in Alaska.

Le temperature globali

Nonostante queste fredde anomalie negli Stati Uniti, le temperature globali sono comunque aumentate in modo significativo. Infatti, gennaio 2025 è stato il gennaio più caldo da quando sono iniziate le registrazioni umane, sorprendendo gli scienziati del clima che si aspettavano un gennaio più fresco a causa delle modeste condizioni di La Niña nel Pacifico equatoriale, che generalmente portano a un effetto di raffreddamento sulle temperature globali.

Rispetto alle temperature globali preindustriali, gennaio 2025 ha mostrato un’anomalia calda di 1,75°C. In tutto il mondo, il 44% delle aree ha sperimentato temperature superiori alla media quest’inverno rispetto alla media trentennale del 1991-2020.

Il vortice polare

La mappa in alto, creata dal Washington Post utilizzando i dati della NOAA, mostra che mentre alcune aree, come gli Stati Uniti, hanno sperimentato temperature più basse del solito, molte altre parti del globo hanno sperimentato temperature più alte, soprattutto alle alte latitudini. Le aree attorno ai poli sono le regioni del globo che si stanno riscaldando più rapidamente; questo fenomeno è chiamato amplificazione polare ed è una caratteristica fondamentale del cambiamento climatico.

Mentre le temperature nell’Artico continuano ad aumentare, i modelli climatici non sono chiari su come potrebbe rispondere il vortice polare: alcuni modelli indicano che il vortice polare si rafforzerà, mentre altri indicano che si indebolirà, nel qual caso vedremmo il vortice polare spostarsi verso sud ancora più frequentemente.

